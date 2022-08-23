В Слуцком районе во время жатвы погибла агроном 2 23.08.2022, 20:33

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иллюстрационное фото

Женщину сбил водитель грузовика.

Как пишет местное издание Kurjer.info со ссылкой на заместителя начальника райотдела Следственного комитета Виталия Протасеню, 22 августа в одной из деревень Слуцкого района в поле водитель грузовика «МАЗ», совершая разворот, не заметил, что перед транспортным средством находится женщина-агроном, и сбил ее.

Женщина погибла. Слуцкий районный следственный комитет расследует происшествие. Назначены экспертизы, проводятся следственные действия.

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