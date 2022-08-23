Словакия передаст Украине 30 БМП

Словакия передаст Украине 30 БМП2
- 23.08.2022, 20:39
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Об этом заявила президент Словакии в ходе выступления на саммите Крымской платформы.
Словакия передаст Украине 30 боевых машин пехоты (БМП). Об этом 23 августа в ходе выступления на втором саммите Крымской платформы, который транслировался в YouTube Офиса президента Украины, заявила президент Словакии Зузана Чапутова.
Она отметила, что шесть месяцев назад Россия начала полномасштабную не спровоцированную войну против Украины.
«То, что Россия сделала по отношению к Украине – она может сделать аналогично к другим странам, – сказала Чапутова. – Словакия стоит рядом с Украиной и поддерживает ее. Вместе с партнерами в ЕС, НАТО, не остановится – мы будем продолжать предоставлять Украине политическую и гуманитарную помощь, а также экономическую и военную поддержку, в частности, передаем 30 боевых машин пехоты».
По словам президента Словакии, непризнание аннексии Крыма и санкции против РФ «дали четко понять, что Россия должна отказаться от незаконной оккупации».
«Крым – это Украина, закон – это закон», – подчеркнула Чапутова.