На YouTube появилась новая функция

На YouTube появилась новая функция4
- 23.08.2022, 21:09
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Кто и как может ею воспользоваться.
YouTube запускает раздел с подкастами. Новый сервис составит конкуренцию Spotify и Apple Podcasts.
Об этом сообщает The Verge.
Раздел с подкастами дебютировал на сайте видеохостинга в конце июля и все еще находится в процессе бета-тестирования. Доступ к нему можно получить только в США по адресу youtube.com/podcasts, или через поиск. В новом разделе представлены подкасты популярных шоу и каналов. Несмотря на простоту интерфейса, аналитики прогнозируют новому функционалу сайта большую популярность.
Согласно исследованию Interactive Advertising Bureau, в прошлом году мировая индустрия подкастов сгенерировала 1 миллиард долларов прибыли. Сам же сервис видеохостинга YouTube принес своей материнской компании 28 млрд долларов.