«Калиновцев» вооружили штурмовыми винтовками SCAR-L

«Калиновцев» вооружили штурмовыми винтовками SCAR-L4
- 23.08.2022, 21:26
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Такие винтовки использует спецназ США.
У «калининцев» появилась достойная замена советскому автомату Калашникова.
«Если вы думаете, что штурмовыми винтовками SCAR-L вооружены только бойцы спецназа США и герои популярных компьютерных игр, то вы ошибаетесь. SCAR-L в руках бойцов Полка Калиновского — смертоносная сила», – говорится в телеграм-канале Полка Калиновского.
Система вооружения SCAR была разработана в 2004 году для конкурса на создание нового пулемета для сил специального назначения США.
Технические характеристики СКАР-Л:
- калибр: 5,56×45
- длина оружия: 900/653 мм
- длина ствола: 368 мм
- вес без патронов: 3,5 кг.
- скорострельность: 500-650 выстрелов в минуту
- емкость магазина: 30 патронов
В 2010 году SCAR-L был принят на вооружение воинских частей, несущих службу в Афганистане. Это оружие также использовалось во время войны в Ираке. А с 2022 года – и в Украине.