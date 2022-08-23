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«Калиновцев» вооружили штурмовыми винтовками SCAR-L

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  • 23.08.2022, 21:26
  • 4,588
«Калиновцев» вооружили штурмовыми винтовками SCAR-L

Такие винтовки использует спецназ США.

У «калининцев» появилась достойная замена советскому автомату Калашникова.

«Если вы думаете, что штурмовыми винтовками SCAR-L вооружены только бойцы спецназа США и герои популярных компьютерных игр, то вы ошибаетесь. SCAR-L в руках бойцов Полка Калиновского — смертоносная сила», – говорится в телеграм-канале Полка Калиновского.

Система вооружения SCAR была разработана в 2004 году для конкурса на создание нового пулемета для сил специального назначения США.

Технические характеристики СКАР-Л:

- калибр: 5,56×45

- длина оружия: 900/653 мм

- длина ствола: 368 мм

- вес без патронов: 3,5 кг.

- скорострельность: 500-650 выстрелов в минуту

- емкость магазина: 30 патронов

В 2010 году SCAR-L был принят на вооружение воинских частей, несущих службу в Афганистане. Это оружие также использовалось во время войны в Ираке. А с 2022 года – и в Украине.

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