Когда белорусам можно не платить за поездку в такси 23.08.2022, 21:40

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Ответ транспортной инспекции.

За поездку в каких автомобилях такси можно на законных основаниях не платить рассказал заместитель начальника филиала Транспортной инспекции по Минску и Минской области Александр Сирисько в интервью «Радио-Минск».

— Расскажу секрет: когда вы вызываете такси за наличный расчет, и к вам приезжает автомобиль без таксометра, то по окончании поездки за нее можно не платить, — заявил Александр Сирисько.

Что же касается машин, не соблюдающих требования к внешнему оформлению, то инспектор советует в них вообще не садиться, даже если они уже приехали по вызову. По словам Александра Сирисько, сам он так и делает:

— Выявляем также недобросовестных водителей, которые в погоне за наживой очень часто устанавливают только один опознавательный фонарь на крышу авто и пытаются от борта кого-нибудь себе заполучить. Наверное, слышали о случаях, когда за несколько километров таксисты брали 50 рублей: проблема такая есть, мы ее решаем.

Как должен быть правильно оформлен автомобиль такси? На крыше — «шашечки», по всей длине с двух сторон должны быть нанесены желтые полосы с композицией из квадратов, а также учетным номером плательщика и наименованием перевозчика.

Кроме того, в салоне должны быть визитка водителя, информация о перевозчике и тарифах, о месте расположения книги замечаний и предложений.

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