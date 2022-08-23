В России запустили аналог «Википедии» с госцензурой 4 23.08.2022, 21:48

Аналог популярной энциклопедии назвали «Руниверсалис».

Часть бывших редакторов русскоязычной «Википедии» запустили энциклопедию «Руниверсалис». По словам замглавы комитета по информполитике Госдумы Антона Горелкина, она представляет собой аналог «Википедии», где «уважают традиционные ценности».

«Энциклопедия расположена на российских серверах и декларирует уважительное отношение к требованиям законодательства России и нашим традиционным ценностям», — рассказал Горелкин.

На главной странице есть разделы «В новостях», «Цитата дня», «Статья дня» и «Я так и знал!» с «фактами» о русофобии, «империи лжи», Петре I и другими. Как указано на сайте, сейчас туда добавляют статьи из русскоязычного раздела «Википедии», «очищая от пропаганды и вредоносного контента». В будущем планируют создать автономную версию, доступную для скачивания.

В апреле 2022 года суд впервые оштрафовал владельца и оператора «Википедии» Wikimedia Foundation на 5 млн рублей за неудаление статей с «фейками». В мае Роскомнадзор потребовал удалить материалы из англоязычного раздела «Википедии». Ведомству не понравились статьи про российское вторжение в Украину и «рашизм».

В июне ведомство потребовало удалить из «Википедии» статьи о боях за Харьков и использовании фосфорных бомб во время войны в Украине.

В июле сайты, причастные к Wikimedia Foundation, пометили в поисковых системах как нарушители российского законодательства. Отметка останется до тех пор, пока фонд не устранит нарушения.

Помимо «Руниверсалиса» свою версию интернет-энциклопедии делает общество «Знание». В отличие от интернет-энциклопедии, работу которой поддерживают волонтеры и участники фонда «Викимедиа» по всему миру, ее российским аналогом займутся «очень авторитетные люди», заявил гендиректор «Знания» Максим Древаль на встрече с президентом Владимиром Путиным.

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