Александр Хара: В Европе не будет безопасно, пока Беларусь не станет частью свободного мира

Александр Хара: В Европе не будет безопасно, пока Беларусь не станет частью свободного мира5
- 23.08.2022, 22:25
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Власть Лукашенко держится на российских штыках.
Эксперт по внешней и политике безопасности «Центра оборонных стратегий» Александр Хара убежден, что на всем европейском континенте не будет спокойно, пока Беларусь не станет частью цивилизованного мира.
Дипломат поделился деталями на телеканале «Еспресо».
«Украина и вся Европа не будет в безопасности, пока Беларусь не будет частью свободного мира. Удар по Чернигову и Киеву во время полномасштабного нападения РФ на Украину – это доказательство, что без демократической Беларуси, которая является частью цивилизованного мира, Украина не будет в безопасности», – отметил Хара.
Дипломат добавил, что у Лукашенко нет возможности маневрировать между Путиным и цивилизованным миром.
«Власть Лукашенко держится на российских штыках, поэтому диктатор Беларуси не может что-то запретить или разрешить — белорусская территория используется как плацдарм для агрессии против Украины. У Лукашенко нет никакого пространства для маневра между Россией и цивилизованным миром», — отметил Александр Хара.