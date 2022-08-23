закрыть
23 августа 2022, вторник, 23:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Александр Хара: В Европе не будет безопасно, пока Беларусь не станет частью свободного мира

5
  • 23.08.2022, 22:25
  • 4,168
Александр Хара: В Европе не будет безопасно, пока Беларусь не станет частью свободного мира
Александр Хара

Власть Лукашенко держится на российских штыках.

Эксперт по внешней и политике безопасности «Центра оборонных стратегий» Александр Хара убежден, что на всем европейском континенте не будет спокойно, пока Беларусь не станет частью цивилизованного мира.

Дипломат поделился деталями на телеканале «Еспресо».

«Украина и вся Европа не будет в безопасности, пока Беларусь не будет частью свободного мира. Удар по Чернигову и Киеву во время полномасштабного нападения РФ на Украину – это доказательство, что без демократической Беларуси, которая является частью цивилизованного мира, Украина не будет в безопасности», – отметил Хара.

Дипломат добавил, что у Лукашенко нет возможности маневрировать между Путиным и цивилизованным миром.

«Власть Лукашенко держится на российских штыках, поэтому диктатор Беларуси не может что-то запретить или разрешить — белорусская территория используется как плацдарм для агрессии против Украины. У Лукашенко нет никакого пространства для маневра между Россией и цивилизованным миром», — отметил Александр Хара.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор Артем Черников
Обиженные
Обиженные Ирина Халип
Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип