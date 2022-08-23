Кулеба: Деокупация Крыма будет служить четким сигналом для других диктаторов 2 23.08.2022, 22:31

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Дмитрий Кулеба

Диктаторов ждет жесткая реакция всего мира и в конце концов поражение.

Деоккупация Крыма будет служить четким сигналом для диктаторов со всего мира, что из-за нарушения норм мирного сосуществования их ждет жесткая реакция всего мира и в конце концов поражение.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в заключительном слове на втором саммите Крымской платформы, сообщает «Укринформ».

«Если бы Россия никогда не оккупировала Крым, мы смогли бы избежать большого количества трагедий. Возвращение Крыма под контроль Украины остается наиболее эффективным способом обеспечения европейской безопасности. Международная Крымская платформа – это единственный существующий международный форум, направленный на достижение этого результата по дипломатическому и политическому пути», — сказал Кулеба.

По его словам, участие во втором саммите 60 международных лидеров и организаций свидетельствует о понимании того, что стоит на кону.

«Деокупация Крыма будет служить четким сигналом для других диктаторов со всего мира – не нарушайте нормы мирного сосуществования, ведь в случае нарушения вас ждет объединенная и жесткая реакция всего мира и в конце концов вы потерпите поражение, потому что последствия этого будут беспрецедентными для вашего государства и для вашего народа», – акцентировал глава украинской дипломатии.

Он отметил, что всему миру важно прислать этот месседж, объединить усилия ради этого.

«И именно это мы и сделали сегодня», — отметил глава МИД.

Кулеба поздравил новых участников Крымской платформы, присоединившихся к общим принципам и борьбе за правое дело, и выразил уверенность, что эта международная площадка и дальше будет расширяться и действовать как объединенная коалиция.

Он сообщил, что сегодняшняя встреча открывает серию международных мероприятий.

«Мы планируем провести два мероприятия на высшем уровне до конца 2022 года – парламентскую часть Крымской платформы в Загребе, а после этого будет конференция о безопасности Черноморского региона на уровне министров обороны и министров иностранных дел для обсуждения последствий деятельности России для судоходства и продовольственной безопасности», – отметил глава украинской дипломатии.

В заключение Кулеба объявил об утверждении Совместного заявления по результатам второго саммита Крымской платформы.

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