Украинские защитники спели мировой хит на фоне самого большого флага страны 1 23.08.2022, 22:39

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Видеофакт.

В День государственного флага Украины военные музыканты исполнили культовую песню на фоне самого большого флага страны. Видео опубликовано на YouTube-канале Генштаба ВСУ.

В частности украинские защитники, музыканты Сергей Пеньковец и Даниил Клягин в сопровождении ансамбля Святовид исполнили всеми полюбившейся хит «Ой, у лузі червона калина».

«Украинский флаг всегда будет символом несломленности и свободолюбия нашего народа — так же, как песня сечевых стрельцов Ой, у лузі благодаря мужеству украинцев стала мировым гимном борьбы с неспровоцированной агрессией и неоимперской злобой новейшего фашизма, который расцвет ядовитыми цветами в соседней недостране», — написано в описании под видео.

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