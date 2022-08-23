Доктор Комаровский: Болезнь очень сильно нарушила мыслительные функции Путина 2 23.08.2022, 23:02

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Известный украинский врач поставил диагноз правителю РФ.

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский поставил диагноз президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом он заявил в интервью журналистке Татьяне Гончаровой.

«Трудно поставить диагноз, но обрисовать перспективы можно. То есть, надо ли вам надеяться на скорую кончину. Это врач как раз во всех случаях сказать может, честно вам скажу», – отметил врач.

По словам Комаровского, надеяться на скорую смерть российского диктатора не стоит.

«Он очень нездоров, но болезни, которая завтра сведет его в могилу, у него нет. А болезнь, которая очень сильно нарушила его функции мыслительные, у него однозначно есть. Я еще раз говорю, мы можем только гадать. Я предполагаю, что у него посткоронавирусная энцефалопатия», – резюмировал Комаровский.

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