Белорусские таможенники нашли $1000 в шоколадной конфете 4 23.08.2022, 23:07

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Конфета летела в Новую Зеландию.

Белорусские таможенники нашли 1000 долларов в шоколадной конфете, которую отправили из Беларуси в Новую Зеландию. Конфета была упакована в две обертки, передает БелТА.

Всего с начала года Минская региональная таможня выявила более 300 попыток пересылки наличных в международных почтовых отправлениях через Национальный аэропорт «Минск» и пункт таможенного оформления «Минская почта».

Еще в одном случае из Германии в Беларусь прислали 2770 долларов.

Дважды в письмах из Ливана находили ливанские фунты. В одном отправлении было 200 банкнот номиналом в 1000 ливанских фунтов. В другом — пять банкнот в 100 тыс. фунтов. Последние представляют коллекционную ценность. Банкноты в 100 тыс. ливанских фунтов были выпущены ограниченным тиражом в 150 тыс. штук в 2020 году в честь 100-летия Ливана. Они стали первыми деньгами, в которых применены элементы защиты Cinema и Vivid, делающие изображение трехмерным.

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