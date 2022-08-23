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ВСУ уничтожили пять российских беспилотников

  • 23.08.2022, 23:17
ВСУ уничтожили пять российских беспилотников

За день.

Во вторник, 23 августа, украинские военные «приземлили» еще пять вражеских беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

«23 августа подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня», — отмечают в Воздушных силах.

Также украинские штурмовики и бомбардировщики совершили 15 авиаударов по позициям российских оккупантов.

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