ВСУ уничтожили пять российских беспилотников 23.08.2022, 23:17

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Во вторник, 23 августа, украинские военные «приземлили» еще пять вражеских беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

«23 августа подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня», — отмечают в Воздушных силах.

Также украинские штурмовики и бомбардировщики совершили 15 авиаударов по позициям российских оккупантов.

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