ВСУ уничтожили пять российских беспилотников
- 23.08.2022, 23:17
За день.
Во вторник, 23 августа, украинские военные «приземлили» еще пять вражеских беспилотников.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
«23 августа подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня», — отмечают в Воздушных силах.
Также украинские штурмовики и бомбардировщики совершили 15 авиаударов по позициям российских оккупантов.