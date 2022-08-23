Президент Польши выступил за демонтаж «Северного потока – 2» 23.08.2022, 23:54

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Анджей Дуда

Анджей Дуда сделал заявление во время саммита «Крымской платформы».

Президент Польши Анджей Дуда, прибывший во вторник в Киев по приглашению украинского президента Владимира Зеленского, выступил за демонтаж российского газопровода «Северный поток – 2».

«Нет возвращения к обычному бизнесу с Россией, когда Россия воюет против Украины, нападает, оккупирует законные, международно признанные границы Украины, ее территории. Изменение политики на Западе – это не просто полное прекращение «Северного потока – 2», но также его ликвидация и демонтаж», – приводит слова Дуды в Киеве Украинская служба «Радио Свобода».

Польский президент сделал заявление во время онлайн-саммита «Крымской платформы». В своей речи он несколько раз подчеркнул, что Крым – это Украина.

На переговорах в Киеве с Владимиром Зеленским президент Польши, по информации властей этой страны, собирался обсудить военную и гуманитарную помощь Киеву. В польском правительстве также отмечали, что Дуда вместе с Зеленским планировал присоединиться к дискуссии в рамках «Крымской платформы». Речь идет о запущенной год назад дипломатической инициативе Украины. Первоочередной целью проекта Киев назвал создание коалиции стран для поддержки освобождения аннексированного Крыма.

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