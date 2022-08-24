Топ-5 компаний с белорусскими корнями, которые свернули бизнес в РФ 24.08.2022, 1:04

Счет покинувших российский рынок иностранных компаний идет на тысячи.

Счет покинувших российский рынок, приостановивших или ограничивших на нем операции иностранных компаний идет на тысячи. В этом списке оказалось и несколько «отказников», имеющих белорусское происхождение. Большинство из них объединяют достаточно давняя локализация центров принятия решений вне Беларуси и высокотехнологический характер бизнеса, обуславливающий невысокую степень зависимости от конкретной прописки. Office Life посмотрел, кто из белорусских бизнесов отреагировал войну России в Украине и какие для них были последствия.

Youkon advanced optics worldwide

Одними из первых — в самом конце февраля — события в Украине заставили действовать группу компаний Yukon Advanced Optics Worldwide.

Этот бизнес, занимающий одно из лидирующих мест на мировом рынке гражданских оптических приборов, имеет белорусские корни, белорусских владельцев и белорусский завод, но с 2010-х базируется в соседней Литве. По итогам первого полугодия 2022 года Yukon Advanced Optics Worldwide, например, вошла в топ-250 крупнейших налогоплательщиков прибалтийской республики. При этом у группы давние интересы на российском рынке, которые подкрепляются наличием на ее территории одного из сборочных производств — завода «Мезон-А» в Смоленске.

В сообщении для прессы, выпущенном в первые дни военных действий в Украине (там у Yukon Advanced Optics Worldwide тоже есть дочернее предприятие), компания заявила о «поддержке украинской нации», прекращении поставок продукции в Россию и Беларусь и приостановке работы завода в Смоленске.

Epam systems

Мировой IT-разработчик, возглавляемый Аркадием Добкиным, в списке, пожалуй, главный из тех, кто пошел на самые радикальные меры в связи с возникшей ситуацией.

Еще в прошлом году компания, присутствующая на российском рынке с начала 2000-х, занимала в его ИКТ-сегменте 24-ю строчку. Выручка EPAM Systems за 2021 год выросла на 47,9%. Рекордный показатель в размере 28,7 млрд российских рублей (480 млн долларов) обеспечили в том числе исправно поступавшие заказы из местного госсектора — среди крупнейших госзаказчиков EPAM Systems до этого года значились Группа ВТБ, ВТБ 24, Сбербанк, «Дом.РФ» и «Цифровые технологии». Около 6 тысяч сотрудников в свыше 20 центрах разработки по всей стране формировали третью по значению (после Украины и Беларуси) агломерацию программистов в ее структуре. «Эпам Систэмз» стала в прошлом году и самым прибыльным бизнесом с белорусским капиталом в России.

Но в первые дни марта EPAM Systems сначала объявила о приостановке обслуживания российских клиентов, а в апреле сделала заявление, что и вовсе свернет в трехмесячный срок бизнес в России и по возможности релоцирует сотрудников в другие страны.

Структурно бизнес разработчика в России представляют три юрлица — «Эпам Систэмз», «Эпам Решения» и «Клоудвеб». На середину августа они по-прежнему числились в списке действующих компаний, хотя число филиалов главной «дочки» «Эпам Систэмз» уменьшилось до семи. Сама EPAM Systems в отчете за первое полугодие 2022 года указала, что даже без учета сворачивания бизнеса в России за этот год она уже потратила на релокацию сотрудников из этой страны и Беларуси 33 млн долларов.

Wargaming group

Масштаб российского бизнеса в структуре Wargaming Group не таков, как у EPAM Systems, и ее владельцам решение об уходе из России, наверное, далось проще.

В апреле Wargaming Group объявила, что 31 марта передала свой бизнес в России (компании «Леста» и «Варгейминг Москва») и заодно в Беларуси («Гейм Стрим») под управление менеджеров Lesta Studio. И объявила, что все они больше не связаны с головной компанией.

«В течение последних недель Wargaming проводила стратегический обзор бизнес-операций по всему миру. Компания решила, что не будет владеть или управлять каким-либо бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны», — было сказано в официальном сообщении.

В июне владельцы белорусского разработчика, с середины 2010-х осевшие на Кипре, вышли из российских и белорусской компаний и юридически, продав контрольные доли в них руководителю Lesta Studio россиянину Малику Хатажаеву.

Asbis

До конфликта Россия и Украина занимали первую и вторую строчки соответственно в формировании выручки крупного дистрибьютора IT-продуктов Asbis, созданного белорусом Сергеем Костевичем. Беларусь тоже располагалась достаточно высоко — на шестом месте.

Реакцией руководства Asbis на военные действия стали «значительные ограничения в деятельности» на этих рынках: сознательные — в России и Беларуси и вынужденные — в Украине.

По итогам первого полугодия продажи в России, где компания представлена двумя торговыми структурами — «Асбис» и «Маст», обрушились к аналогичному периоду 2021 года более чем на 55%. В Беларуси падение составило около 60%, в Украине — около 40%.

Из-за этого, а также по причине активного развития бизнеса в альтернативных регионах (в Средней Азии, Закавказье и Персидском заливе) изменилось значение отдельных стран в глобальном бизнесе Asbis. Казахстан впервые еще в I квартале стал главным рынком для компании, потеснив многолетнего лидера — Россию. РФ по итогам полугодия только пятая. Украина и Беларусь потеряли по одной позиции, переместившись на третье и седьмое места соответственно.

Gurtam

Владельцы одного из восточноевропейских лидеров рынка спутникового мониторинга в 2020—2021 годах отреагировали на политический кризис в Беларуси релокацией сотрудников в Литву. События 2022-го года заставили их кардинально менять политику на одном из ключевых рынков — российском.

В марте Gurtam объявила о приостановке продажи своих продуктов Wialon и flespi на территории России и инициировала процесс расторжения текущих договоров с местными партнерами. В комментарии к этому решению было сказано: «Мы верим, что это решение приблизит тот день, когда восстановится мир и мы сможем снова говорить о партнерстве и развитии».

Gurtam представлена в России компанией «Гуртам», которая называется лидером местного рынка IoT и мониторинга транспорта. По выручке она входит в первую десятку белорусских IT-компаний, имеющих дочерние подразделения в России.

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