Зеленский: «Минска-3», «Минска-5» или «Минска-7» не будет 24.08.2022, 2:31

Владимир Зеленский

Украина не будет стабилизировать фронт, чтобы «успокоить» Россию

Украинская сторона не намерена стабилизировать фронт, чтобы как-то «успокоить» Российскую Федерацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского по итогам саммита Крымской платформы.

В частности, он прокомментировал возможность завершения войны против России до зимы.

«Мой главный посыл, мы понимали намеки и сигналы, что нужно перейти к режиму прекращения огня и начать говорить с Российской Федерации. В том месте, где мы находимся, мы к режиму прекращения огня не готовы. Мы объяснили, что «Минска-3» не будет, или «Минска-5», или «Минска-7». Мы в эти игры играть не будем, мы так потеряли часть наших территорий», — отметил Зеленский.

По его словам, если сейчас остановиться, что Украина останется без Юга и несколько лет не будет иметь выхода к морю, а российские войска развернутся и пойдут на Николаев и Одессу.

«А потом еще раз захотят вернуться в нашу столицу. Поэтому стабилизировать ситуацию там, где сейчас находятся войска, чтобы только как-то успокоить Российскую Федерацию, этим заниматься наше государство не будет. Поэтому до зимы мы хотим много чего», — добавил президент Украины.

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