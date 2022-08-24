NASA сообщило о готовности к старту ракеты для лунной программы 24.08.2022, 5:02

Космический корабль проведет на лунной орбите шесть недель.

В следующий понедельник во Флориде НАСА намеревается осуществить первый запуск сверхтяжелой ракеты нового поколения – системы космического запуска (SLS) в паре с космическим кораблем Orion, предназначенным для перевозки экипажа. Если ракету не удастся запустить 29 августа, то предусмотрены две резервные даты – 2 и 5 сентября, передает «Голос Америки».

В ходе беспилотного полета Artemis I, ракета-носитель SLS с космическим кораблем Orion должны стартовать из Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал. Космический корабль проведет на орбите Луны шесть недель и вернется обратно на Землю.

«Мы готовы к запуску», – сказал заместитель главы НАСА Боб Кабана, бывший пилот и командир шаттла, на брифинге в понедельник после проверки готовности к полету.

Цель полета – подвергнуть SLS, считающуюся самой сложной и мощной ракетой в мире, стресс-тесту во время реального полета, прежде чем она будет признана готовой к перевозке астронавтов.

SLS представляет собой самую большую новую систему вертикального запуска, которую НАСА создавало со времен ракет Saturn V, летавших во время лунной программы Apollo в 1960-х и 1970-х годах. Цель миссии Artemis – вернуть американских астронавтов на Луну во второй половине этого десятилетия.

В случае успеха Artemis I проложит путь для первой миссии SLS-Orion с экипажем – полету вокруг Луны «туда и обратно» под названием Artemis II – уже в 2024 году, за которым через год или более последует полет Artemis III, в рамках которого и должна будет произойти посадка спускаемого модуля с астронавтами на Луну.

Космический корабль SLS-Orion, разработка которого велась более десяти лет, с многолетними задержками и миллиардными перерасходами средств, обошелся НАСА по меньшей мере в 37 миллиардов долларов, включая проектирование, строительство, испытания и наземное оборудование. Глава НАСА Билл Нельсон назвал программу Artemis «экономическим двигателем», отметив, что, например, только в 2019 году она принесла 14 миллиардов долларов в виде коммерции и создала 70 000 рабочих мест.

Конгресс постоянно увеличивает бюджет НАСА, чтобы включить в него средства на программу Artemis. Среди самых больших финансовых бенефициаров – основные подрядчики SLS и Orion – Boeing и Lockheed Martin.

Программа НАСА «Артемида», названная в честь богини, которая в древнегреческой мифологии была сестрой-близнецом Аполлона, предназначена для возвращения астронавтов на Луну уже в 2025 году и создания там колонии как ступеньки для еще более амбициозных будущих путешествий на Марс.

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