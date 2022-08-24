Украинские воины уничтожили российский Ка-52 «Аллигатор»
- 24.08.2022, 7:33
ВСУ нанесли до 15 авиаударов по позициям оккупационных войск.
23 августа подразделениями зенитных ракетных войск было уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и вертолет Ка-52 «Аллигатор» российских оккупантов.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.
«Продолжают мероприятия по демилитаризации рашистов и авиации Воздушных Сил. Штурмовики и бомбардировщики никогда не сидят без работы. За сутки - до 15 авиаударов по позициям оккупационных войск!» - говорится в сообщении.