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Украинские воины уничтожили российский Ка-52 «Аллигатор»

  • 24.08.2022, 7:33
Украинские воины уничтожили российский Ка-52 «Аллигатор»

ВСУ нанесли до 15 авиаударов по позициям оккупационных войск.

23 августа подразделениями зенитных ракетных войск было уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и вертолет Ка-52 «Аллигатор» российских оккупантов.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.

«Продолжают мероприятия по демилитаризации рашистов и авиации Воздушных Сил. Штурмовики и бомбардировщики никогда не сидят без работы. За сутки - до 15 авиаударов по позициям оккупационных войск!» - говорится в сообщении.

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