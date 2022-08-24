Шойгу потерял доверие Путина и отстранен от руководства войной 15 24.08.2022, 7:45

19,596

Перемены в высшем эшелоне власти РФ произошли после провала блицкрига.

«Спецоперация» РФ в Украине уже давно идет не по плану и Владимир Путин пытается найти оправдание провала, регулярно прикрываясь жестами доброй воли. Главным виновником неудачного наступления российской армии глава Кремля считает министра обороны Сергея Шойгу. Последний потерял доверие диктатора и фактически перестал руководить действиями военных в Украине. Об этом сообщает издание «Важные истории».

Журналисты, ссылаясь на собственные источники, приближенные к генеральному штабу РФ, утверждают, что Путин перестал прислушиваться к советам Шойгу после того, как «трехдневный план» министра по захвату Киева потерпел неудачу.

В начале войны Шойгу вместе с ФСБ дезинформировал Путина о ходе событий на фронте, рассказывая об «успехах» своей армии. Согласно его плану, россияне должны были захватить Украину быстро и исключительно с помощью контрактников, без привлечения дополнительных подразделений и мобилизации. Легкомыслие генерала со временем стало очевидным для всех, в том числе и для Путина.

После провала блицкрига Шойгу потерял доверие российского президента. Дошло до того, что Путин самостоятельно начал руководить войсками, однако эффективности оккупационной армии это не прибавило. Поэтому кремлевский диктатор решил положиться на начальников отдельных направлений, таким образом обходя самого Шойгу, который теперь оказался ненужным.

Также источники «Важных историй» сообщают, что назначение на некоторые ключевые должности в Минобороны РФ теперь осуществляется без ведома Шойгу. В качестве примера приводят назначение в июне этого года командующим воздушно-десантными войсками генерал-полковника Михаила Теплинского, который является «давним врагом» министра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».