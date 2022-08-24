Мыс Херсонес в Севастополе атаковали беспилотники 5 24.08.2022, 7:52

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Местные жители сообщили о взрывах в городе.

В Севастополе продолжаются атаки беспилотников на объекты российских оккупантов, сообщает «Крым. Реалии».

О «работе» ПВО по дронам заявил в своем телеграм-канале российский «глава» города Михаил Развожаев.

По его данным, вечером 23 августа «над морем в районе мыса Херсонес ПВО продолжает сбивать беспилотники».

Телеграм-канал «ЧП Севастополь» опубликовал видео с конденсационными следами в небе Севастополя.

Ранее 23 августа местные паблики Севастополя уже сообщали о двух взрывах в городе. Тогда Развожаев объяснил звуки взрывов также «работой системы ПВО».

Вечером 22 августа в Севастополе также прогремел взрыв, сообщили местные телеграм-каналы и паблики в соцсети «ВКонтакте».

В последние дни в Крыму и Севастополе произошла серия взрывов. Российские власти заявили о сбитии беспилотников и работе ПВО, но никаких подтверждений своих слов не предоставили. Пользователи соцсетелей публиковали видео, предположительно, работы российской ПВО.

Утром 16 августа произошли взрывы в Джанкойском районе аннексированного Крыма. Сообщалось о взрывах на складах боеприпасов, трансформаторной подстанции и повреждении железной дороги. Российские власти заявили, что из района села Майское в Джанкойском районе эвакуировали более 3 тысяч жителей.

Минобороны России назвало произошедшее на севере Крыма «диверсией».

Издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что к взрывам возле Джанкоя в оккупированном Крыму «причастно элитное украинское военное подразделение». Чиновник говорил на условиях анонимности.

Кроме того, 16 августа, по данным российских СМИ, произошли взрывы на российском военным аэродромом в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма. Местные жители заявили корреспонденту «Крым.Реалии», что взрыв произошел на территории военного городка, предположительно, в казарме.

9 августа стало известно о серии взрывов на военном аэродроме в поселке Новофедоровка Сакского района Крыма. Российские власти заявили, что эвакуировали около 30 человек из «близлежащих домов». Общую эвакуацию решили не проводить. Повреждено более 60 жилых домов.

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