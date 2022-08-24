Как соратники Дугина используют смерть его дочери Вадим Денисенко, «Деловая столица»

24.08.2022, 8:08

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Есть шанс, что Россию расшатают российские националисты.

Его теория, если это можно назвать теорией, сводится к тому, что следует вернуться к традициям (между прочим, Дугин практически не моется). А его главная идея – идея археомодерна — сводится к тому, что в современной России есть традиционный народ и часть европеизированных элит. Так вот эти элиты надо уничтожить и заменить их традиционными.

Еще он много и сбивчиво пишет о смерти, но читать это практически невозможно: найти там мысль почти нереально. Но его фраза, написанная в одной из соцсетей: «Все, что не убивает меня – убивает других» – стала пророческой.

Но этот текст не о Дугине, он о тех изменениях, которые будут пробовать качать разные группы влияния в РФ, связанные с войной и появлением нового, до сих пор не существующего в российском пространстве фактора: в РФ уже выкристаллизовалась новая плеяда протополитиков, которые хотят поиграть в настоящую политику. И их поле — «они больше (более настоящие) русские, чем Путин». Гиркины, прилепины и т.д, при поддержке уже незаменимых для власти симоньянов и соловьевых, будут искать свое место под политическим солнцем. Они еще боятся идти вперед, но мелкими шагами пытаются ворваться в высшую лигу российской политики.

Позволю себе дать очень большую цитату из ТГ-канала «Незыгарь», наверное, основного «инсайдерского» прокремлевского канала (канал Симоньян). Эта цитата — этакая клятва над сгоревшим трупом дочери Дугина:

«Я полагаю, что режим статус кво в России теоретически может продержаться не дольше 6 месяцев. Отчаянное сопротивление атланто-нацистского режима Киева требует от России существенных — кардинальных — внутренних преобразований. Структурных, идеологических, кадровых, институциональных, стратегических.

То что приемлимо без СВО, в условиях СВО — и особенно долгой СВО, не собирающейся кончаться — не приемлимо.

Участившиеся атаки на Крым, попытки устроить ядерный взрыв в Запорожье, декларации о контр-наступлении на Херсон, жесткий отказ от компромиссов со стороны Зеленского, упорство Запада в обрезании всех связей с Россией — все это признаки того, что на том конце решились стоять до конца. Их можно понять: Россия на самом деле (и это не пропаганда) бросила вызов Западу как цивилизации.

Значит, и нам придется идти до конца.

Верховный Главнокомандующий сказал: мы еще толком ничего и не начинали. Теперь придется начать. Хочешь — не хочешь — а придется.

Первые 6 месяцев мы смогли — и это факт — вести СВО, принципиально ничего не меняя в самой России. Пока изменения косметические, и даже совершенно неуместные и никому не нужные выборы решили проводить по графику. Как будто ничего не происходит. Но на самом деле происходит.

Режим максимального комфорта (с поправкой на чрезвычайные условия) и сохранение старой системы — «войны сквозь сон» — придется в какой-то момент отменять.

Мне представляется, что с началом осени это осознание о необходимости переводить страну на новые рельсы будет вполне ясным.

Еще полгода уйдет на осознание «необратимости необратимого» и инерциальное продолжение старого.

А там недалеко и 24 февраля 2023 года.

Я могу понять, что власть привыкла править так, как правила — более или менее эффективно — в течении 22 лет. Но этот период в прошлом. СВО уже все изменила. Теперь вопрос не в том, захочет власть или не захочет перемен. Причем именно патриотических — консервативно-революционных, если угодно. Такие перемены просто неизбежны — даже если стоять на смерть против их начала, это удастся оттянуть не более чем на полгода. А дальше все равно они наступят.

СВО сейчас важнее, чем власть — в ее субъективном измерении. С началом СВО необратимо изменился сам режим истории: появился новый онтологический вектор, который нельзя расстворить произволом или декретом. В действие вступили могущественные силы истории, тектонические плиты сдвинулись.

Старый режим пусть хоронит своих мертвецов. Наступает новое русское время. Неумолимо».

Шесть месяцев назад ничего подобного вообразить было невозможно. Сейчас весь этот аморфный националистический мир начинает пробовать задавать новый тренд: тренд резкой смены элит. Поколение прилепиных начинает понимать: это их последний шанс ворваться в политику (в 2014-м им этого не дали сделать). И ситуация как раз подходит: жириновский умер, зюганов уже мумия, Путин, конечно, еще поживет, но Путин сузил ближайший круг к Патрушеву, Ковальчуку и частично Кириенко. И внутри элит многим кажется, что он уже не тот, что был. Параллельно каждый из них выбирает всего две опции: сидеть тихо и ждать, придут ли за ним или нет, или попытаться потолкаться локтями за место под солнцем.

Собственно, война и особенно понимание того, что до 24.02.23 ничего кардинального может и не произойти, дает надежду этой довольно разрозненной ультранационалистической группе, что они могут получить мандат на создание своей мощной политической силы и соответствующие портфели во власти.

С точки зрения Украины, это расшатывание ситуации нам на руку. В свое время союз развалили не прибалты и не Горбачев, а националистически настроенные москвичи и их лидер Борис Ельцин. Сейчас есть шанс, что Россию расшатают российские националисты. Собственно, Россию развалить могут прежде всего россияне. Им просто нужно подыграть.

Вадим Денисенко, «Деловая столица»

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