«За три дня спустила 1500 рублей — для Беларуси это много» 24.08.2022, 8:29

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Белорусы рассказали, во сколько им обошелся отдых на родине.

Этим летом туры на море заметно подорожали: самая обычная Турция на семью легко могла потянуть на $5 тыс. Тем, у кого в заначке не завалялось таких сумм и кто не хотел возиться с шенгенскими визами, пришлось провести отпуск дома. Сколько стоило удовольствие подышать соснами и покормить комаров? Белорусы поделились с onliner.by бюджетом поездки — от «элитного» санаторного отдыха до максимально скромного, с рюкзаками и палатками.

«Ездила в санаторий одна, за восемь дней потратила 3 тыс. рублей»

Ирина — руководитель в сфере образования. Она не раз отдыхала в отелях Турции и Египта, ездила в Италию, Грецию, Черногорию, Францию. В этом году хотела открыть для себя Грузию, но с отпуском все пошло не по плану. В последний момент пришлось искать замену в Беларуси.

— Я давно хотела съездить на экскурсию в какой-нибудь санаторий, посмотреть, что это такое. В августе много куда путевки уже раскупили. А вот в «Альфа-Радоне» места были. Насколько я поняла, это достаточно дорогой санаторий по белорусским меркам, день отдыха стоит в среднем 300 рублей с человека. Но стоимость можно регулировать — зависит от того, нужен ли весь комплекс процедур.

Если оздоравливаться, то по полной программе, решила Ирина и взяла комплексную путевку. За восемь дней отдала 2753 рубля — сюда были включены проживание, питание, осмотр терапевта, невропатолога и назначенное лечение. В дополнение белоруска купила несколько процедур типа «карбокситерапии» — по 35—40 рублей. Вместе с покупками в баре (кофе, вино, мороженое) бюджет недельной поездки на одного человека вылился в 3 тыс. рублей.

— Мне все очень понравилось, даже в Турции в последние разы не было так хорошо. Вот недавно знакомая летала: говорит, качество обслуживания у турков упало, шведский стол не такой богатый, убирают нерегулярно. А у меня убирали каждый день, раз в три дня меняли постельное белье, каждый день — полотенца. По приезде на пороге меня встретили, отнесли багаж. В час я была на ресепшене, а в два — уже на приеме у терапевта. Сервис на очень высоком уровне.

Что еще такого особенного предлагают в санатории за 300 рублей в день? Ирина с восторгом описывает территорию комплекса (хотя бывалых путешественников вряд ли можно удивить газоном, скамейками и цветочными клумбами). Питанию белоруска тоже готова бесконечно петь оды.

— В Турции где-то через неделю кухня как-то поднадоедает, и ты понимаешь, что тебе надо домой, что это не твоя еда. А тут приходишь, видишь родные драники или колдуны, и сразу настроение поднимается. Много овощей и фруктов, лохани с фундуком, миндалем и другими орехами, мед, джемы на выбор, пиалы с голубикой (я просто отъелась ей), шашлык и рыба на мангале, итальянский уголок, где делают самую разную пасту, различные фиточаи… Действительно очень разнообразная кухня.

Теперь про минусы. По словам Ирины, купаться в санатории особо негде: есть речка, но она мелкая и илистая. Белоруска любила загорать просто на газоне со своим полотенцем или ложилась отдыхать на мягкое кресло-мешок.

— Не жалеете, что столько заплатили и даже не покупались?

— А я не люблю воду — даже когда прилетаю в Турцию, в море купаться никогда не хожу. Поэтому по воде я не страдала, а кому нужно, там есть бассейн. Я вот любила принимать ванны — грязевые и успокоительные.

Ирина рассказывает, что в санатории сейчас отдыхают в основном не белорусы, а россияне, а еще литовцы, немцы, киргизы. Был даже гость из Турции, который, вероятно, приезжает сюда на лечение.

— Хочу теперь съездить в санаторий вместе с мужем, возможно, даже этой зимой. Главный плюс в том, что не нужно никуда лететь (а в Турцию и Египет дорога сейчас утомительная). При этом ты не чувствуешь себя в санатории, а просто как будто находишься в хорошем отеле, — делится впечатлениями Ирина.

«За три дня спустила 1500 рублей — для Беларуси это много»

У Полины — мастера по перманенту и владелицы своего салона — в этом году не было классического летнего отпуска. Обычно она улетает из Беларуси в несезон — этой зимой, например, была в Дубае. В октябре-ноябре планирует еще куда-нибудь слетать, а пока попробовала на вкус «лакшери-отдых по-белорусски».

— В августе мне срочно надо было куда-нибудь съездить, развеяться. Я рассматривала «Шале Гринвуд» (Брест), парк-отель «Кронон» (Гродно), но день в день получилось найти номер только в «Красном Бору» — я так понимаю, свободные места были из-за цены: все-таки для Беларуси там дороговато, — смеется девушка.

Самый бюджетный номер в комплексе стоит 510 рублей, минчанка выбрала вариант чуть подороже — за 580 (есть также номера стоимостью больше тысячи рублей). Отдыхала Полина с понедельника по среду и за две ночи и три дня заплатила 1160 рублей. С вином и питанием поездка обошлась в 1500 рублей. Сколько стоили бы 7—10 дней отпуска, девушка предпочитает не думать — говорит, что ей для перезагрузки хватило и нескольких суток.

— Раньше в Турцию я летала на пять дней за те деньги, что потратила сейчас. Но в целом об отдыхе не жалею, мне все понравилось. Домики вроде бы заняты, но людей немного — ты постоянно находишься в тишине и комфорте. Очень красивая территория, есть где погулять с собакой (а с животными пускают не везде). В номерах все сделано из натуральных материалов — это на любителя, конечно, но выглядит интерьер атмосферно. Белые халаты, ежедневная уборка — все присутствует.

За 580 рублей в сутки из еды Полине предложили только завтраки. Что там особенного?

— Были красная икра, угорь, готовили при нас блинчики и омлеты, подавали самые разные фрукты и овощи — могу сказать, что это самые шикарные завтраки из всех отелей, где я была. На обед и ужин я заказывала блюда в ресторане, цены мне показались выше среднего. Холодник, например, стоил 12 рублей, горячее — 30—40 рублей, зато там можно попробовать дичь, например оленину.

На сайте написано, что комплекс готов принять «самых взыскательных гостей». Полина убедилась в этом, когда обнаружила на территории вертолетную площадку.

— Я видела, что постоянно кто-то прилетал. Я этим людям завидовала, если честно, потому что у меня дорога из Минска до комплекса заняла четыре часа, и очень хотелось, чтобы обратно кто-нибудь эвакуировал, — улыбается Полина. — Вообще, мне показалось, что отдыхает в таких комплексах какая-то белорусская элита, здесь можно ото всех спрятаться. Есть и иностранцы: я слышала английскую речь.

По словам Полины, второй раз такие деньги на отдых в Беларуси она бы тратить не стала: есть достойные комплексы подешевле. Но тут главное правило — планировать поездку заранее. Самые оптимальные по цене варианты разлетаются очень быстро.

«Недельная путевка на двоих с ребенком стоила 1900 рублей»

Ирина из тех, кто заботится о летнем отпуске заранее — все потому, что она всегда бронирует один и тот же санаторий на Нарочи. В этом году в «Спутнике» была уже пятый раз, отдыхала с 7-летним ребенком.

— Полная путевка на двоих обошлась нам в 1900 рублей. Для взрослого оздоровление стоит что-то около 150 рублей в день, для детей, кажется, на 30 рублей дешевле. Жили мы в одноместном номере, но там есть двуспальная кровать и кресло-кровать, поэтому нам с сыном было вполне комфортно. Душевая, холодильник, чайник, сейф — в номере все есть.

Путевка включала в себя трехразовое питание, посещение бассейна, осмотр врача и назначенные им процедуры. В итоге все дни были расписаны: Ирина регулярно ходила на массаж, в том числе «сухой» и термомеханический, лежала в специальной капсуле под сложным названием «магнитотурботрон», лечилась грязью и принимала «жемчужные ванны».

По словам белоруски, такой формат отдыха подходит ей на 100% — на море последний раз она была 10 лет назад и нисколько от этого не страдает.

— На мой взгляд, море — это для тех, кто любит пассивный отдых. А у нас было много процедур — там настолько плотный график, что освобождаешься только к вечеру. Еще я, наверное, просто не люблю жару… Мне нужно, чтобы воздух был свежий — как в этом санатории. Там же все утопает в соснах, лично для меня это важно.

По питанию ничего из разряда «вау» в санатории не предлагали, но голодными Ирина с сыном себя точно не ощущали.

— Каждый день вам дают лист, в котором нужно отметить, что вы будете есть на завтрак, обед и ужин. На выбор идут по три-четыре позиции. В основном предлагают блюда белорусской кухни: какое-нибудь мясо как основное блюдо, а на гарнир пюре, овощи, макароны. Каши на выбор, салаты витаминные и с майонезом. Дополнительно ничего из еды покупать мне не пришлось, только какие-то минимальные вкусняшки сыну.

Спрашиваем у Ирины, не скучно ли ей каждый год ездить в один и тот же санаторий (в следующем году она намерена снова покупать путевку туда).

— Там много развлечений: есть летний амфитеатр, где проходят концерты, есть дискотека — ребенку нравится танцевать. Мы с сыном любим ходить пешком в поселок Нарочь, можно брать напрокат велосипеды или самокаты, по утрам ходить на дыхательную гимнастику или в спа (за отдельную плату). В общем, нам не скучно. Я бы даже на 14 дней ездила, просто в этом году смогла выделить на санаторий только одну неделю.

«За шесть дней потратили 1000 рублей — обожаем Браславы»

Владислав — еще один большой ценитель белорусской природы. На Браславские озера летом он ездит с семьей уже седьмой год подряд.

— С началом пандемии за границу нам как-то совсем не хочется: то туристы где-то застрянут, то небо закроют. Мы пока воздерживаемся от поездок. Тем более что есть Браславы, где чистейшие озера, прекрасный лес, на мой взгляд, очень достойные места для отдыха.

В этом году семья отдыхала на Браславах шесть дней. Нашли агроусадьбу «Добромысль» недалеко от озера за $40 в сутки — цена относительно невысокая для такого места. Некоторые коттеджи там предлагают за $100—150 в сутки.

— В этой усадьбе мы проводим отпуск последние два года — в прошлом году уезжали и сразу забронировали ее на следующий год. Место хорошее: рядом спуск в воду, есть своя территория, где стоят шезлонги — можно позагорать. Натянута сетка для волейбола, можно поиграть в бадминтон, футбол, рыбу половить, покататься на лодке, катамаранах — скучно нам не было абсолютно. Дети вообще целый день на улице — купались в кругах, им очень понравилось. Еще мы ездили в Браслав погулять, там для детей хороший песчаный пляж.

Продуктами белорусы закупались в Минске и готовили обеды-ужины в основном сами. Всего на питание, аренду, топливо, средства от комаров и прочие мелочи потратили 1000 рублей. Такую сумму легко достать из текущих доходов, и отпуск не пробивает дыру в бюджете, перечисляет плюсы Браславских озер Владислав.

— Неужели на море или в горы совсем не хочется?

— Мы несколько раз были в Турции. В первый раз поехали, потому что все летают, а мы — нет, надо попробовать. Не могу сказать, что впечатления были какие-то сильные. Морской воздух — это, конечно, супер, но белорусская природа нам тоже нравится. Сравнивать красоту Браславского края с Турцией мне сложно.

«Отдохнули неделю за 800 рублей, и не пришлось готовить»

Виталий в этом году тоже отвез свою семью в агроусадьбу — снял два небольших домика в деревне Вайшкуны (Витебская область). В одном жил старший ребенок, во втором — он с супругой и детьми-двойняшками.

Сутки проживания стоили 100 рублей — вместе с бензином за неделю отдыха у белорусов набежало 800 рублей.

— Мы раньше ездили за границу, но в основном в Украину: Одесса, Львов, Карпаты. Нас было в семье поменьше — всего трое, и мы могли путешествовать. На поездку обычно тратили до $1 тыс. Недавно вот родились двойняшки, ехать далеко с ними нам не хотелось, поэтому решили отдохнуть в Беларуси.

Чтобы организовать отпуск в июне, обзванивать разные варианты белорусы начали еще весной — и многие усадьбы уже были заняты россиянами. Но Виталий уверяет: если хорошо поискать, оптимальный вариант всегда найдется. В их случае бонусом к аренде домиков шло питание: каждый день хозяева по три раза готовили еду.

— Нам предлагали разное меню: хотите — красная рыбка, хотите — говядина, хотите — шашлык. И порции такие, что наедаешься до отвала. Ничего дополнительно в итоге нам покупать и не пришлось. Считаю, что для семьи с тремя детьми отдых получился бюджетным и при этом комфортным. Нам понравилось даже больше, чем за границей! — отмечает Виталий.

«На велотурне от Полоцка до Ошмян потратили 600 рублей»

Борис с Юлией ведут учет семейных расходов, поэтому им бюджет поездки подсчитать было проще всех. На недельное велотурне по Витебской области супруги потратили ровно 678 рублей. Вот полная раскладка по тратам.

Такой дешевой поездка получилась в первую очередь потому, что большинство ночевок супруги провели в палатках. Только один раз арендовали домик в Браславах — за 60 рублей в сутки. И еще на одну ночевку туристов бесплатно приютили в кемпинге детской спортивной школы.

— Мы уже не первый раз ездим по Беларуси на велосипедах, но раньше это были короткие вылазки, — рассказывает Юлия. — А вот сейчас выбрали длинный маршрут на семь дней, чтобы провести полноценный отпуск. Много всего посмотрели, особенно понравились водопад под Миорами и вид с горы Маяк на Браславах.

— А комары вас не искусали?

— Средств сейчас много, репелленты работают как надо. Мы больше боялись диких зверей, когда ставили палатку на берегу озера или в лесу. Один раз слышали рядом лося и кабана, но, к счастью, нас звери не побеспокоили.

По словам Юлии, поездка получилась очень насыщенной и заменила собой отдых за границей, который в этом году пришлось отменить «из-за экономической обстановки». Несколько дней ребята готовились к турне, потом семь дней ехали на велосипедах и еще несколько дней отдыхали в Минске — так пролетел двухнедельный отпуск.

В следующем году белорусы хотят повторить турне на велосипедах, но уже за границей. Супруги мечтают прокатиться по длинному маршруту где-нибудь в Литве или Латвии. А в Беларуси тоже продолжат изучать интересные места — но уже короткими марш-бросками, по два-три дня.

Сколько сэкономили белорусы, которые остались дома?

Как видим, в основном белорусы отдыхают дома бюджетно, но есть и любители качественного санаторного отдыха. Самой дорогой в нашей подборке оказалась поездка Ирины: за восемь дней в отеле премиум-класса белоруска оставила 3 тыс. рублей. Мы решили прикинуть, можно ли было за эти деньги все же слетать в Турцию.

В этом сезоне цены на туры были очень динамичными: на раннем бронировании в январе-феврале можно было сэкономить до 40%. И вот тогда в 3 тыс. рублей (€1175) за хороший отель с системой «все включено» вполне можно было вписаться, считает турагент Анна Атаманчук. В августе шансов улететь в Турцию по цене путевки в родной белорусский санаторий уже не осталось.

— Зимой можно было найти варианты по €600 с человека — в бюджетном отеле за семь ночей — и по €800 в неплохой «пятерке» — это цена за проживание в двухместном номере. Если лететь одному, то минимальная цена бюджетного отеля стартовала от €800.

Летом Турция уже заметно подорожала. Горящих туров не было, наоборот, перед вылетом цены повышались. Те, кто планирует отпуск в последний момент, платят уже минимум по €900—1000 с человека за размещение в двухместном номере. А для туристов, которые летят в одиночку, туры стоят от €1500, и это отели далеко не самого высокого уровня.

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