В России задержали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана 2 24.08.2022, 8:37

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Политика обвиняют в «дискредитации» российской армии.

В Екатеринбурге задержали бывшего мэра города Евгения Ройзмана по делу о «дискредитации» российской армии (ст. 280.3 УК). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его помощницу Лейлу Гусейнову, агентству ТАСС информацию подтвердили в экстренных службах региона.

«Он [Ройзман] действительно задержан. Идут обыски, как я поняла, в музее "Невьянская икона". Позвонили нам, чтобы мы открыли офис Фонда (Ройзмана), что обыски хотят провести в Фонде », — рассказала Гусейнова.

Информацию о возбуждении против него уголовного дела по ст. 280.3 УК позже подтвердил и сам политик. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. По словам Ройзмана, дело против него возбудили в Москве.

С начала года Ройзмана три раза штрафовали по статье о «дискредитации» Воооруженных сил России. В конце мая его также оштрафовали по статье о неуважении к власти. Общая сумма штрафов Ройзмана достигла 235 тысяч рублей, отмечает It's my City.

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