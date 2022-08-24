«Лукашенко ведет себя как страус» 1 24.08.2022, 8:43

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фото: ТАСС

Диктатор зря надеется, что все само собой «разрешится».

Профессор психологии Владимир Янчук рассказал «Филину» о «страусином» отношении белорусских властей к войне в Украине:

— Все же взрыв под Гомелем (на авиабазе «Зябровка» — ред.): официозные СМИ не особенно муссировали эту тему. Тот инцидент затронул в первую очередь местных жителей. Нужно отметить, что и власть делает вид, что ничего якобы не происходит.

Лукашенко ездит по регионам, решает сельскохозяйственные вопросы, проблемы образования. Окунается в привычную колею и как бы демонстрирует, что война — это где-то далеко, что это нас не касается.

Все направляется на то, чтобы создать, скажем так, не очень этичное равнодушие к войне, как к чему-то фоновому. Это напоминает традиционное страусиное зарывание головы в песок с тайной надеждой, что все само собой разрешится.

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