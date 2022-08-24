Минобороны Украины потроллило РФ из-за мощных взрывов в Белгороде 2 24.08.2022, 8:48

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У россиян есть пять нелепых объяснений своим неудачам на фронте.

Министерство обороны Украины прокомментировало нелепые объяснения, которые предоставили российские власти после взрывов в Белгородской области.

Соответствующее сообщение появилось в Twitter.

«Очередной подрыв боеприпасов «из-за жары» в Белгородской области в России. Через несколько месяцев мы узнаем, могут ли российские боеприпасы взрываться из-за мороза", – пошутили в ведомстве.

В министерстве также отметили, что у россиян есть «пять основных причин внезапных взрывов»: «Это зима, весна, лето, осень и курение».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, мол, «в результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе деревни Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить саперы».

Стоит отметить, что взрывы в Белгородской области уже не раз раздавались после того, как РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину. В частности, в Белгороде был пожар на нефтебазе.

А вечером 18 августа в Белгородской области внезапно начал детонировать склад с боеприпасами захватчиков. Был масштабный пожар, раздавались мощные взрывы.

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