Минобороны Украины потроллило РФ из-за мощных взрывов в Белгороде

Минобороны Украины потроллило РФ из-за мощных взрывов в Белгороде2
- 24.08.2022, 8:48
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У россиян есть пять нелепых объяснений своим неудачам на фронте.
Министерство обороны Украины прокомментировало нелепые объяснения, которые предоставили российские власти после взрывов в Белгородской области.
Соответствующее сообщение появилось в Twitter.
«Очередной подрыв боеприпасов «из-за жары» в Белгородской области в России. Через несколько месяцев мы узнаем, могут ли российские боеприпасы взрываться из-за мороза", – пошутили в ведомстве.
В министерстве также отметили, что у россиян есть «пять основных причин внезапных взрывов»: «Это зима, весна, лето, осень и курение».
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, мол, «в результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе деревни Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить саперы».
Стоит отметить, что взрывы в Белгородской области уже не раз раздавались после того, как РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину. В частности, в Белгороде был пожар на нефтебазе.
А вечером 18 августа в Белгородской области внезапно начал детонировать склад с боеприпасами захватчиков. Был масштабный пожар, раздавались мощные взрывы.