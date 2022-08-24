В Беларуси ввели новые требования к дошкольникам 24.08.2022, 8:49

1,828

Что должен знать и уметь воспитанник детского сада?

В Беларуси утвердили новый образовательный стандарт дошкольного образования. Это определено постановлением Министерства образования от 4 августа 2022 года № 228, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Новым образовательным стандартом определяется, что основными составляющими процесса воспитания являются: идеологическое, гражданское и патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое воспитание; формирование навыков здорового образа жизни; трудовое и профессиональное воспитание; поликультурное и экономическое воспитание и другое.

Также документом определено, что освоение воспитанниками образовательной программы дошкольного образования позволит ребенку к семи годам овладеть следующими навыками:

пересказывать короткие сказки и рассказы;

называть слова белорусского и русского языков, которые совпадают или похожи по произношению, но имеют разное лексическое значение;

называть сезонные изменения в неживой природе, мире растений и животных, одежде, труде, природе и играх детей;

замечать и называть маскировочную окраску (например, бабочки, кузнечики, воробьи, лягушки, зайцы) и соотносит с теми объектами природы, под которые они маскируются;

называть правила безопасного поведения в процессе взаимодействия с растениями и животными в лесу, на лугу, на водоеме;

решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание;

различать и называть геометрические фигуры, считать до 20;

отличать реальный и воображаемый мир, реальные последствия действий, поступков от воображаемых, обосновывая свои выводы;

выразительно читать стихи.

Кроме того, он должен в случае необходимости назвать свой адрес, номера телефонов (домашний, родителей, разных служб), рассказать, как вести себя в потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе и так далее.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».