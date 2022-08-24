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Мировые разведслужбы оценили вероятность новой атаки на Киев

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  • 24.08.2022, 8:54
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Мировые разведслужбы оценили вероятность новой атаки на Киев

Министр обороны Испании предупредила украинские власти.

Несмотря на недавнее решение не поставлять Украине немного устаревшие танки Leopard, глава Минобороны Испании Маргарита Роблес сделала новое заявление о готовности страны продать «новые современные танки», но не уточнила, о каких именно идет речь. Кроме того, чиновница предупредила о вероятности нового наступления Кремля, в частности, на Киев, пишет Anadolu.

«Разведывательные службы по всему миру предупреждают, что атаки Путина могут вернуться в Киев или любую другую часть Украины», – отметила она, констатировав, что театр военных действий изменился, имея в виду текущую ситуацию на востоке Украины.

Роблес подтвердила, что российское правительство будет «несомненно» использовать «природный газ как оружие войны» и призвало к «солидарности и единству» в Испании и ЕС.

«Это будет долгая, тяжелая и жестокая война, похожая на войны 20-го века, как Первая или Вторая мировые войны, – сказала она. – Эта зима будет тяжелой».

Роблес также объявила, что «Украина стремится приобрести новые современные танки в Испании и других странах», и что Мадрид уже предложил соответствующие учения по освоению потенциально передаваемой для ВСУ техники.

Напомним, Польша отдаст Украине 232 танка PT-91, когда получит на замену танки Abrams от США.

Тем временем Германия передаст Украине 16 танков-мостоукладчиков.

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