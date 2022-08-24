Мировые разведслужбы оценили вероятность новой атаки на Киев 1 24.08.2022, 8:54

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Министр обороны Испании предупредила украинские власти.

Несмотря на недавнее решение не поставлять Украине немного устаревшие танки Leopard, глава Минобороны Испании Маргарита Роблес сделала новое заявление о готовности страны продать «новые современные танки», но не уточнила, о каких именно идет речь. Кроме того, чиновница предупредила о вероятности нового наступления Кремля, в частности, на Киев, пишет Anadolu.

«Разведывательные службы по всему миру предупреждают, что атаки Путина могут вернуться в Киев или любую другую часть Украины», – отметила она, констатировав, что театр военных действий изменился, имея в виду текущую ситуацию на востоке Украины.

Роблес подтвердила, что российское правительство будет «несомненно» использовать «природный газ как оружие войны» и призвало к «солидарности и единству» в Испании и ЕС.

«Это будет долгая, тяжелая и жестокая война, похожая на войны 20-го века, как Первая или Вторая мировые войны, – сказала она. – Эта зима будет тяжелой».

Роблес также объявила, что «Украина стремится приобрести новые современные танки в Испании и других странах», и что Мадрид уже предложил соответствующие учения по освоению потенциально передаваемой для ВСУ техники.

Напомним, Польша отдаст Украине 232 танка PT-91, когда получит на замену танки Abrams от США.

Тем временем Германия передаст Украине 16 танков-мостоукладчиков.

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