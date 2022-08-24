Белорусская семья построила уютный дом всего за $18 тысяч 24.08.2022, 9:02

Брестчанин рассказал, как получилoсь вложиться в такую небольшую сумму.

Андрей начал строить собственный дом несколько лет назад. Тогда молодой человек мечтал обустроить холостяцкий уголок, где будет много места для большой компании друзей. Жизнь его планы немного скорректировала — в готовые квадраты Андрей въехал уже с женой Инной. Realt.by рассказывает историю дома с необычной отделкой, который стоил всего 18 тысяч долларов.

«Без друзей я бы не смог построить дом так дешево»

Молодая семья живет недалеко от центра Бреста. Андрей построил свой дом на дедовском участке, а точнее, на месте сарая. Он начал возводить его в 2017 году, когда еще был холостяком, хотел сделать место, где можно собираться с друзьями и устраивать тусовки. А вот заканчивал внутреннюю отделку уже вместе с Инной. Ребята торопились, так как хотели после свадьбы сразу заехать в новый дом. И у них получилось все закончить в срок.

— Мы проходили боевую школу ремонта и семейной жизни одновременно. Заселялись, когда еще не была даже готова кухня. Сейчас остались только внешние работы: фасадное утепление и покраска — потихоньку доделываем, — отмечает Андрей. — Я мечтал о просторном зале, камине и спальне, без большого количества комнат и всяких кладовых. Так и получилось. Возможно, кому-то он покажется непрактичным, так как сразу люди попадают в зал и кухню, нет никакого гардероба или коридора, но нам двоим пока очень нравится.

При этом у Андрея не было большого бюджета. Он хотел потратить на дом 20 тысяч долларов. Друзья говорили, что это нереально и финальная сумма всегда получается выше запланированной. Но в итоге молодой человек потратил всего 18 тысяч: в эту сумму также входит отделка и мебель.

Владелец коттеджа признается, что нелегкой задачей было определиться с материалом.

— Я люблю дерево, но я не хотел, чтобы дом был похож на пристанище лесника или баню. К тому же, этот материал требует много заботы. Поэтому остановились на газосиликатных блоках, — рассказывает Андрей. Он раньше работал на строительных объектах, но занимался больше внутренней отделкой, поэтому в процессе возведения своего коттеджа многому пришлось научиться. — Без друзей я бы не смог построить его так дешево. Мы вместе заливали бетон. Один научил класть блоки — показал мне на примере, уложив первый ряд. С крышей помог мой золотой дядя, который не взял с меня ни копейки. Внутреннюю отделку, деревянный потолок, некоторую мебель я уже делал сам.

В интерьере — парящая кровать и зеркало из спила ясеня

Дом получился в 75 «квадратов». Комната на втором этаже занимает 26,5 м². Все остальное приходится на первый этаж: кухня-гостиная, санузел с душем и спальня, где в воздухе парит деревянная кровать.

— Друг-сварщик сделал металлический каркас, который мы закрепили к стене. Дальше стоял вопрос, как ее обшить деревом. Подумав, решил использовать остатки с крыши. Для изголовья понадобились необрезные доски, которые соединил эпоксидной смолой.

На прилегающей к кровати стене все отделано бетонными плитами. Их сделал для Андрея брат.

— Они довольно большие, но кое-где я их резал и комбинировал на стенке, чтобы получить нужный рисунок. На плитке есть такие круглые выемки. Из-за них моя мама подумала, что я их не той стороной к стене приложил, — смеется парень.

Андрей говорит, что у них почти получилось реализовать стиль лофт: есть и бетон и немного металла. Из общей концепции удачно выбиваются деревянные балки и рейки на потолке. Они придают пространству легкости.

— Я не собирался делать такой потолок, планировал все зашить гипсокартоном, пошпаклевать, покрасить — все стандартно. Но так было жалко их прятать! К тому же, чтобы добиться такого цвета балок, я обжигал их газовой горелкой. Будь они только в процессе установки, все проходило бы куда легче, но так как их я уже уложил, все работы велись на весу. Потом с помощью металлической щетки вычищал всю гарь. В кухне я заморочился еще больше и поработал еще и болгаркой. Из-за этого балки в каждой зоне отличаются оттенком.

Герой также решил устелить потолок светлыми деревянными рейками, но перед этим натянул обыкновенный черный спанбонд, который виден в щелях.

— Боялся, что со временем там будет собираться паутина, но пока не пожалел.

В доме совмещенный санузел. Вместо ванны ребята сделали душ, который скоро дождется свою стеклянную перегородку, но и сейчас луж нигде нет, так как слив находится в еле заметном углублении.

Стены душевой украшают плитка и мелкая мозаика. Самым массивным элементом в комнате является зеркало ручной работы из спила ясеня.

Второй этаж получился открытым, но с помощью гипсокартона его с легкостью можно будет переделать в отдельную детскую.

— Мы здесь также экспериментировали с крышей. У нас оставались доски, которые я хотел приспособить наподобие реек, но в реальности казалось, как в коровнике, поэтому переделали. Стены мы тоже видели деревянными, поэтому решили отделать ламинатом, — показывает Андрей. — Над полом мы еще думаем, но пока тут лежит ОСБ-плита, которую я дополнительно покрыл лаком. Жене не нравится, а мне даже очень. Старые бабушкины ковры, кстати, очень пришлись к интерьеру. Шкафы я сделал вдоль стен.

Отапливается дом с помощью газового котла и теплого пола, что расстилается по всему первому этажу. На втором уровне тепла достаточно, но Андрей вывел трубы, чтобы в будущем сделать здесь батареи. Еще есть большой камин.

«Плиточник прорезал стену и пробил трубу с водой»

Косяки в строительстве у пары тоже были.

— Искал плиточника и положился на первого встречного — дедушку, который когда-то этим делом занимался, — вспоминает Андрей. — Он обещал мне все сделать как нужно. Я на время уехал и не мог контролировать весь процесс. Просил, чтобы в случае ошибки он не продолжал работу, что он, конечно, не сделал. В итоге швы в некоторых местах не сходились. Этот косяк болгаркой исправлял потом муж моей сестры. Куда серьезнее оказалась другая проблема. Плиточник вместо того, чтобы разрезать плитку и подогнать ее к стене, прорезал стену. Мужчина не посмотрел, что у меня там выведена труба с водой и пробил ее, представляете? Мне пришлось плитку вырезать, чтобы перепаять эти трубы. Вроде и сэкономил на работе, но потратил время на исправление косяков.

Семья все делает постепенно, по возможностям. Вот-вот в доме появятся барные стулья. Андрей с другом уже начали варить основу под них. После приступят к строительству террасы, где будет хорошо в любое время года.

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