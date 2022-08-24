Военный эксперт назвал ракеты, которыми РФ может ударить из Беларуси 24 августа 24.08.2022, 9:10

Удары по украинской территории могут быть нанесены и с других направлений.

Украинцев не раз предупреждали о том, что 24 августа Россия может чаще атаковать Украину.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказывал и военный эксперт Александр Коваленко, сообщает 24 канал. Он рассказал, какие ракеты может применить Россия.

По словам специалиста, для обстрелов прифронтовых городов и сел у России есть зенитно-ракетная система С-300. Для остальной территории нашего государства оккупанты могут использовать ракеты типа «Калибр», «Кинжал» и Х-22.

Коваленко уверен, что российские террористические атаки будут именно 24 августа.

«С конца июля мы наблюдали за тем, как у границ Украины со стороны России и Беларуси, а также на временно оккупированных территориях Украины, концентрируется большое количество именно того оружия, которое они применяют по гражданским объектам», – сказал Коваленко.

Речь идет о ракетах к зенитно-ракетным комплексам С-300. Их Россия использует для террора по Николаеву, Харькову, Славянску, Краматорску, по многим населенным пунктам и городам Украины, расположенным на прифронтовой зоне.

Риски для Киева

Эксперт говорит, что армия России может бить и по городу Киеву и другим городам тыловой части Украины, применяя уже другое оружие ракетного типа.

«Я имею в виду, что на аэродроме в российской Шайковке, где базируются стратегические самолеты Ту-22М3, сконцентрировали большое количество Х-22, которые также могут быть использованы по территории Украины», – объяснил Коваленко.

Кроме того, во временно оккупированном Крыму россияне увеличили боекомплект крылатых ракет «Калибр». А еще Россия может применить и гиперзвуковые «Кинжалы».

Эксперт говорит, что в настоящее время враг располагает концентрацией из менее чем 40, но гиперзвуковых ракет Х-47м2 «Кинжал», которые также могут использоваться по территории Украины. То есть угроза очень велика.

Угрозы ко Дню Независимости

О возможных атаках предупреждали политики, эксперты и другие. Ведь Россия помешана на символизме дат вместе со своим диктатором. Иностранные разведки сообщали, что российские оккупанты могут нанести масштабный ракетный удар на День Независимости Украины. Об угрозе граждан предупреждал и президент Владимир Зеленский. По его словам, мы будем жестко отвечать агрессору.

Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков отметил, что быть уверенным в том, что Путин не решится на массированный удар, нельзя. Остается надеяться, что средства противовоздушной и противоракетной обороны максимально защитят Украину.

Украина к опасности подготовилась. В разных городах были введены ограничения и напомнили о советах по правилам поведения во время воздушной тревоги.

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