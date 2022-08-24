Тука: В РФ зреет масштабный протест против Путина 3 24.08.2022, 9:20

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События будут развиваться по нарастающей.

У главы государства-агрессора России Владимира Путина, к сожалению, еще достаточно ракет, чтобы наносить удары по нашей стране, в том числе в День Независимости. Но последние действия врага свидетельствуют о том, что к датам он уже не привязывается, а значит, массированных «праздничных» атак может и не быть.

Из-за колоссальных потерь армии оккупанта в Украине, которые превысили отметку в 45 тысяч человек, в России зреет протест. Рано или поздно он выйдет на национальный уровень и создаст для режима настоящую проблему.

Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

– Сегодня всех нас пугают тем, что Россия приготовила «сюрпризы» на День Независимости, что могут усилиться ракетные удары и так далее. По вашему мнению, есть ли у врага достаточно ракет, есть ли чем бить и ставится ли такая задача вообще?

– Что касается того, есть ли чем, то, к сожалению, есть. И данные, не только нашей разведки, свидетельствуют о том, что в последние дни происходило накопление ракетного арсенала в той же Беларуси.

Что касается момента нанесения удара ко Дню Независимости, то, с моей точки зрения, несмотря на то что у нас по-прежнему продолжают твердить, что Путин привержен каким-то там сакральным датам, я наблюдаю некоторое разрушение этой мифологемы.

Поэтому я не готов поддерживать точку зрения, что именно к этому дню нам готовят удары большой интенсивности. Хотя исключать этого нельзя, поэтому надо готовиться к самым неприятным сценариям в исполнении Воздушно-космических сил РФ.

– Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с актуальными угрозами. Мы помним, как в начале войны посольства уходили из Украины. Вы считаете, что это последнее сообщение – такой же негативный сигнал для нас?

– В принципе, да. Американцы тоже опасаются, что ко Дню Независимости Россия может нанести серию ударов по Киеву. Но я в таком призыве ничего страшного не вижу. Это нормальный алгоритм поведения с точки зрения безопасности. Американцы призывают своих сограждан, сотрудников покинуть опасные, с точки зрения американского посольства, зоны.

– Еще одно знаковое событие. Накануне Дня Независимости в Киев приехал президент Польши Анджей Дуда. Совершенно противоположный знак, правда?

– Да, президенты Польши, Литвы неоднократно демонстрировали свою не просто проукраинскую позицию. Если честно, они неоднократно действовали в пику российским агрессорам и оккупантам. Конечно, приятно, что наш польский коллега в очередной раз в пику российским мерзавцам посетил Киев.

– Вопрос по убийству Дугиной. Ранее в Херсоне произошел подрыв авто коллаборанта Телегина. Понятно, что к первому инциденту Украина не имеет никакого отношения, о чем уже было заявлено официально. Но могут ли эти события оказать деморализующее воздействие на оккупанта?

– Подрыв джипа с Дугиной можно смело отнести к террористическим актам. Я категорически не верю в то, что к подрыву автомобиля могут быть причастны наши украинские спецслужбы. Это полный бред.

Если наши и будут работать в таком ключе, то я не сомневаюсь, что речь будет идти в первую очередь о ликвидации военных объектов России, а не каких-либо пропагандистов и идеологов. Нет, это не наш метод. Я в этом не сомневаюсь ни секунды.

По поводу эффекта от подрыва авто Дугиной – здесь вопрос довольно сложный. Потому что у подавляющего большинства гражданского населения, в том числе в Европейском Союзе, подобные действия, то есть ликвидация некомбатантов, вызывает крайне отрицательную реакцию, несмотря на политические убеждения этой женщины. Поэтому я не думаю, что нашим спецслужбам нужна такая репутация.

Другое дело – ликвидация тех мерзавцев, которые входят в структуры оккупационных администраций. Это две абсолютно несопоставимые величины. Одно дело – ликвидировать разного рода гауляйтеров или их помощников, сотрудников оккупационных администраций, и совсем другое дело – ликвидация персоны, которая живет где-то у черта на куличках.

Я не думаю, что репутация наших спецслужб выиграет от такого информационного вброса со стороны России.

– Последний вопрос – по поводу потерь оккупанта. На сегодняшний день, по данным Генштаба, эта цифра превысила 45 тысяч. Есть информация о том, что российские матери начинают поднимать голос против войны. Считаете ли вы, что эта цифра, которая будет постоянно увеличиваться, будет препятствовать процессу мобилизации в России и рано или поздно Путин столкнется с тем, что у него просто закончатся солдаты?

– Да, я готов поддержать такую точку зрения. С единственной оговоркой – не надо рассчитывать, что это произойдет в ближайшем будущем и в виде какого-то социального взрыва внутри России.

Нет, этот процесс будет идти довольно медленно, по нарастающей, но финал будет именно таким, о котором вы сказали – начнутся акции протеста. Сначала они будут носить исключительно локальный характер, а потом, может быть, будут переходить на национальный уровень. Да, такое я допускаю.

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