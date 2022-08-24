В белорусские магазины возвращается дефицит самого необходимого 11 24.08.2022, 9:25

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Подходят к концу и складские запасы зарубежных товаров привычных брендов.

В советские времена термин «дефицит» был знаком каждому, и то, что качественные товары приходится не покупать, а «доставать», считалось общепринятой нормой. Была надежда, что это архаичное варварство осталось позади и возврат к нему просто немыслим, но, судя по всему, окончательно распрощаться с этим феноменом не удалось, пишет автор телеграм-канала «Нашы грошы».

Откуда такие предположения? Мы проследили, как происходил обмен товарами между оптовиками и магазинами (оптовый товарооборот), а после — между магазинами и конечными покупателями (розничный товарооборот), и увидели некоторые тревожные тенденции.

Итак, любые проблемы с наличием товаров на полках магазинов вначале начинают проявляться в опте. Наблюдая за падением оптового товарооборота, ты можешь предположить, что в скором времени произойдет и падение в рознице. На графике отражена тенденция за 2021-и и первую половину 2022 года. Мы видим, что оптовый товарооборот действительно определял, хоть и с приличным лагом, какой будет розница. Он пошел в рост с начала 2021-го года, а вслед за ним потихоньку начал восстанавливаться после пандемии ковида и розничный рынок. Уже с весны 2021-го бодрый рост оптового товарооборота медленно шел на убыль, но, тем не менее, его было достаточно, чтобы поддерживать устойчивое увеличение розницы.

Две кривые пересеклись в начале 2022-го — темпы роста розницы и оптовой торговли в тот момент оказались соразмерны, а вот потом сложилась на первый взгляд парадоксальная ситуация: резкий рост розницы при существенной просадке оптовой торговли. На самом деле, это был короткий период потребительского ажиотажа, когда люди, шокированные событиями в Украине и испуганные неизвестностью, начали массово закупаться всем, чем только можно.

Опт с этого времени чувствовал себя очень плохо. Вскоре мы увидели результат: вслед за оптовым товарооборотом начал снижаться и розничный. В июне мы видим уже чистый «минус» по сравнению с прошлым годом, и ситуация определенно будет развиваться в том же направлении и становиться все хуже.

Пока что розница падает не так стремительно, как опт. Она частично удерживается истощающимися складскими запасами, наверняка на показатели повлияли и сезонные продукты, выращенные в Беларуси в этом году, которые уже появились на полках магазинов. Но всего этого хватит, лишь чтобы немного оттянуть неизбежное. Розница будет продолжать падать, причем все быстрее и в самое ближайшее время.

Лето заканчивается, время пролетит быстро и начнется зима. В это время овощи и фрукты в белорусские магазины поступают из «жарких стран». Подходят к концу и складские запасы зарубежных товаров привычных брендов. По какой цене и в каком объеме завезут новые товары в этот раз — вопрос.

Многие компании прекратили сотрудничество с нашей страной и сейчас просто распродают свои складские запасы. Что же будет после? Если проследить тенденции на графике, то можно предположить, что нас ждет дефицит. Наступит рынок нового формата. Во-первых, товары подорожают. Этому слишком много причин: от мировой инфляции до усложнившейся логистики. Причем ноунэйм-аналоги на фоне безальтернативного рынка могут неожиданно сильно дорожать. Ведь конкурировать с качественными брендами им теперь не нужно. Во-вторых, это будет иное качество, и, в-третьих, другой ассортимент.

Что касается привычных западных брендов, то они не пропадут совсем и будут доступны в меньшем количестве через параллельный импорт или по серым схемам, в обоих случаях — существенно дороже, чем раньше. Причем происходить все это будет при общем снижении покупательной способности населения.

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