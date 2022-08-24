закрыть
24 августа 2022, среда, 10:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В оккупированном Токмаке ВСУ «вынесли в воздух» склад армии РФ с боеприпасами

4
  • 24.08.2022, 9:34
  • 3,760
В оккупированном Токмаке ВСУ «вынесли в воздух» склад армии РФ с боеприпасами

После сильных взрывы на базе оккупантов начался пожар.

В ночь на среду, 24 августа, во временно оккупированном Токмаке Запорожской области прогремели взрывы. Предварительно известно, что там был уничтожен склад с боеприпасами войск РФ.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Это Запорожье. Новости». Были опубликованы кадры масштабного пожара, который начался после прилета.

Сообщается, что таким образом Вооруженные силы Украины ответили оккупантам на массированный обстрел украинских городов, который россияне устроили в первые минуты Дня Независимости.

На видео можно увидеть, как детонировали снаряды противника.

Перед этим в сети писали, что именно из Токмака захватчики вели огонь по Запорожью, где было подтверждено несколько прилетов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Русский мир» беспощаден
«Русский мир» беспощаден Леонид Невзлин
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор Артем Черников
Обиженные
Обиженные Ирина Халип
Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко