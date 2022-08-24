В оккупированном Токмаке ВСУ «вынесли в воздух» склад армии РФ с боеприпасами 4 24.08.2022, 9:34

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После сильных взрывы на базе оккупантов начался пожар.

В ночь на среду, 24 августа, во временно оккупированном Токмаке Запорожской области прогремели взрывы. Предварительно известно, что там был уничтожен склад с боеприпасами войск РФ.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Это Запорожье. Новости». Были опубликованы кадры масштабного пожара, который начался после прилета.

Сообщается, что таким образом Вооруженные силы Украины ответили оккупантам на массированный обстрел украинских городов, который россияне устроили в первые минуты Дня Независимости.

На видео можно увидеть, как детонировали снаряды противника.

Перед этим в сети писали, что именно из Токмака захватчики вели огонь по Запорожью, где было подтверждено несколько прилетов.

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