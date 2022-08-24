Диетологи рассказали, как правильно выбирать хлеб

Диетологи рассказали, как правильно выбирать хлеб8
- 24.08.2022, 9:40
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Найти качественный хлеб в магазине сегодня очень непросто.
Качество хлеба в рационе человека должно быть на самом высоком уровне. Речь идет не только о его вкусовых характеристиках, но и о его влиянии на наше здоровье.
Об этом говорится в материале портала «Страна здоровья».
Так, по мнению экспертов, половину от зерновых в рационе человека должны составлять цельнозерновые продукты, поэтому нет нужды убирать из своего меню хлеб. В день можно съесть один ломтик, это примерно 30 граммов.
«На что обращаем внимание при покупке хлеба? В принципе, можно есть любой хлеб, здесь все зависит от ваших предпочтений. Но лучше выбирать отрубной, в составе которой есть цельнозерновая мука», — говорится в материале.
Диетологи также настоятельно рекомендуют внимательно ознакомиться с составом покупаемого хлеба.
«На первых позициях должна быть цельнозерновая мука. Смотрите, есть ли среди ингредиентов сахар. Он должен стоять в конце», — советуют эксперты. И делают вывод: в общем, найти качественный хлеб в магазине сегодня очень сложно. Идеальный вариант — выпекать самостоятельно.