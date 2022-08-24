Кто следующий? Вадим Зайдман, kasparov.ru

24.08.2022, 9:48

5,808

Вадим Зайдман

Бумеранг возвращается.

В прошлой статье в постскриптуме я привел откровения Дарьи Дугиной на ток-шоу ненависти на Первом канале об украинских защитниках, которых она назвала нелюдями.

А вот вам для комплекта откровения ее папаши, сделанные еще в 2014 году, вскоре после известных событий 2 мая в Одессе. Очень полезно с тезисами этого русского фашиста будет ознакомиться тем, кто в порыве человеколюбия уговаривает нас посочувствовать отцу, потерявшему дочь.

«Вот эти погибшие герои, они свое решение уже сделали. Они пали за свободу юго-востока Украины от неонацистской киевской мрази. Я думаю, что украинцем сегодня быть после этого — у меня у самого есть украинская кровь, у меня предки из Полтавы — мне стыдно, просто мне стыдно за ту небольшую, но все-таки существенную часть своей крови. И я хочу, чтобы эта кровь была очищена кровью мразей — киевской хунты. И я на самом деле не могу носить в себе эту украинскую кровь, пока я не увижу казненных ублюдков, творивших беззаконие 2-го мая. Это серьезно. Это голос крови.

На самом деле я бы не шутил с такими вещами, и я полагаю, что никакого права эти гадины на какую-то западную украинскую государственность с центром в Киеве — я, конечно, понимаю, что юго-восток никогда не будет в этом ублюдочном государстве — но никакого права эти люди контролировать даже западную Украину не имеют и не будут. Пока они на земле, пока все, что мы видим, творится, никто спокойно спать не будет. Поэтому на самом деле только нормальные люди должны править этим прекрасным — некогда прекрасным — украинским народом, этой замечательной страной, с которой нас связывает все.

Пока в Киеве гниды, русский человек, человек, который родом из Киевской Руси, это наши корни, спокойно существовать не может. Либо действительно стереть с лица земли и заново построить, либо национализировать. Люди должны прийти в себя. Я думаю, что в Украине необходимо тотальное, на всех ее территориях, во всех областях народное восстание. Вооруженное восстание против хунты. Не только на юго-востоке ...

То, что мы видели 2-го мая, это уже выходит за все пределы. И я думаю: убивать, убивать и убивать! Больше разговоров никаких не должно быть. Как профессор я так считаю».

«Убивать, убивать и убивать» украинских нацистов призывал профессор Дугин. Может быть, и невольно, но точно, что не случайно — Фрейд рулит! — русский фашист Дугин слово в слово повторил немецкого фашиста Германа Геринга: "Убивайте, убивайте, убивайте! За всех вас отвечу я».

Дугин ответил смертью дочери.

Сеть обошла фотография схватившегося за голову Дугина, приехавшего на место теракта. Ах, какое горе! Интересно, дошло ли до рвущего на себе остатки волос папаши Дугина, что ведь это он, по большому счету, убил свою дочь, накачав ее, в качестве ее личного зомби, ненавистью, в результате чего из молодой симпатичной женщины получилось исчадие ада?

*

Не могу также не поделиться с читателями тем, что не переставая гнетет меня все эти дни после гибели Даши Дугиной. Просто ни кушать, ни спать не могу. Это тревога за судьбу всех пропагандонов: Соловьева, Киселева (Дмитрия), Шейнина, Скабееву со Скабеевым, Симоньян с Симоньяном... Мне представляется, у них у самих штаны все эти дни не просыхают.

Оперативное, в течение суток раскрытие этого преступления, подготовленного и осуществленного, как отрапортовало ФСБ, украинскими спецслужбами (кто бы сомневался!), никого из них ввести в заблуждение не может. Во всяком случае, те из них, у кого извилину не кепка примяла, наверняка понимают, что украинские спецслужбы тут ни при чем; что это дело рук тех же товарищей «с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками», которые в свое время взорвали дома с мирно спящими россиянами. А у тех, у кого все-таки кепкой примяло, должен сработать инстинкт самосохранения. И они всей свой кожей должны сейчас чувствовать, что любой из них может стать следующим. Особенно если ввиду ощущаемого чекистами скорого военного поражения в войне с Украиной и замаячившего в связи с этим на горизонте «Нюрнбергского» трибунала началась кампания по зачистке пропагандонов, как свидетелей, которые слишком много знают.

Они не могут не понимать, что если кого-то из них назначат в следующие жертвы, у них не будет практически ни единого шанса остаться в живых. Представляете, как они должны заметушиться, какая сейчас в их рядах царит паника, как напряженно они гадают: кто следующий? И каждый раз, садясь в машину, смотрят, не прицеплено ли что к днищу. Хотя кто им сказал, что следующий свидетель будет убран тем же способом, что и предыдущий? — У этих ребят много способов и инструментариев, и повторяться они наверняка не будут.

Представьте, в какой кошмар должна теперь превратиться жизнь пропагандонов, как они вынуждены постоянно и всюду оглядываться. 25 часов в сутки трястись от страха. Смерть может прийти в любую минуту, откуда ни возьмись. Это может быть яд, подсыпанный в еду, это могут быть обработанные отравляющим веществом трусы или смазанная той же субстанцией телефонная трубка или ручка двери; можно нечаянно выпасть из окна девятого этажа; можно, в конце концов, быть тупо убитым в подъезде собственного дома. Способов тысячи — конец один. Предвидеть, угадать, обмануть судьбу, точнее, их бывших кураторов — практически невозможно.

Но мне их ничуть не жалко. Они сами кузнецы своего счастья — бумеранг возвращается. Смерть, которую они годами неистово призывали на головы других, теперь может прийти за ними.

Но даже если мои предположения преждевременны, если «отстрел» пропагандонов как много знающих свидетелей ПОКА не входит в планы рыцарей плаща и кинжала, а убийство Дугиной было единичным и преследовало цель сделать из нее сакральную жертву, — пропагандоны-то этого не знают! И от незнания, в неведении и в панике должны предполагать худшее! И постоянно дрожать от страха за свою никчемную жизнь, за которую я теперь не дам и дохлой мухи!

*

Меня убеждают, что Дугин и тем более его дочь мало кому известны, никакого значения не имеют и на принятие Путиным решений влияния не оказывают. Но дело не только во влиянии на Путина. А кто же тогда расчеловечил за эти годы подавляющее большинство россиян до такого скотства, переместил в такую зазеркальную действительность, что они даже не заметили, как сами стали фашистами, и одобряют творящийся в Украине геноцид, считая это «освобождением украинского народа от киевской хунты»?

Участие папы Дугина и дочки Дугиной в ток-шоу ненависти на федеральных каналах, имеющих многомиллионную аудиторию, внесло в этот процесс расчеловечивания весомую лепту.

Но мне хотелось бы, чтобы профессор Дугин и все-все-все пропагандоны уцелели в начинающейся накануне агонии режима кампании по отстрелу много знающих свидетелей, сохранив свои ценные жизни для будущего трибунала. В котором они примут участие на правах штрайхеров 21-го века.

Вадим Зайдман, kasparov.ru

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».