Лукашенко боится, что часть белорусской армии перейдет в полк Калиновского 9 24.08.2022, 9:53

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Некоторые военные симпатизируют добровольцам, поставившим цель освободить Беларусь.

Белорусский полк имени Кастуся Калиновского сформировался в марте 2022 года для защиты Украины от полномасштабного вторжения России. Его негласное кредо, как рассказывает командир, — освобождать Беларусь.

Именно этого и боится диктатор Александр Лукашенко, считает аналитик Белорусского института стратегических исследований BISS Екатерина Шматина, ведь, по ее словам, белорусская армия симпатизирует бойцам, которые сейчас отважно защищают украинцев. В интервью Радио НВ она рассказала, какие настроения сейчас царят в Беларуси.

Подробности — смотрите в видео.

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