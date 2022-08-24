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Лукашенко боится, что часть белорусской армии перейдет в полк Калиновского

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  • 24.08.2022, 9:53
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Лукашенко боится, что часть белорусской армии перейдет в полк Калиновского

Некоторые военные симпатизируют добровольцам, поставившим цель освободить Беларусь.

Белорусский полк имени Кастуся Калиновского сформировался в марте 2022 года для защиты Украины от полномасштабного вторжения России. Его негласное кредо, как рассказывает командир, — освобождать Беларусь.

Именно этого и боится диктатор Александр Лукашенко, считает аналитик Белорусского института стратегических исследований BISS Екатерина Шматина, ведь, по ее словам, белорусская армия симпатизирует бойцам, которые сейчас отважно защищают украинцев. В интервью Радио НВ она рассказала, какие настроения сейчас царят в Беларуси.

Подробности — смотрите в видео.

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