В России пропал знаменитый математик Григорий Перельман 5 24.08.2022, 10:00

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Григорий Перельман

Знакомые считают, что ученый мог покинуть страну.

Знакомые знаменитого математика Григория Перельмана, доказавшего гипотезу Пуанкаре, забили тревогу: ученый пропал. Александр Родин, который учился вместе с Перельманом и живет по соседству предположил, что Григорий Яковлевич мог покинуть страну, сообщает mk.ru.

Российский ученый Григорий Перельман прославился в 2010 году, когда отказался от премии размером около 1 миллиона долларов, присужденной ему Математическим институтом имени Клэя за доказательство гипотезы Пуанкаре.

Известно, что Григорий Перельман живет на окраине Питера, ухаживает за больной матерью, ведет затворнический образ жизни.

- С Григорием мы живем в соседних домах, мне до него идти две минуты, - рассказывает Александр Родин. - Раньше мы чуть ли не каждую неделю встречались в одних магазинах. Чаще всего в «Пятерочке» на улице Гашека. В магазин за продуктами он обычно выходил после восьми вечера. Все время ходил один, никто его не сопровождал. В супермаркете его интересовал отдел с мороженой курой — это его гастрономический приоритет. Подойдет, возьмем тушку, понюхает одну, вторую и только потом принимает решение, какую лучше взять.

- Мама с ним не ходила?

- Маму его я давно не видел. Последние 3-4 года точно. Сам Перельман выглядел неважно. Меня удивляла его одежда, которую он не менял годами. Про Григория можно сказать: зимой и летом одним цветом. В одном и том же ходил в любое время года: короткие штанишки, резиновые боты, которые были ему велики и болтались на ногах — такие носили в деревнях на скотных дворах. Причем, эти калоши он даже зимой носил на голую ногу. Зимой верхней одеждой служил демисезонный плащ, на голове — вязаная грязненькая шапочка. У меня сердце кровью обливалось, когда я видел его в таком виде. Я хотел предложить ему помощь с одеждой, но постеснялся обидеть его. Да и знаю точно, он отказался бы. Его материальные блага не интересуют. Еще его не волнует, что о нем думают окружающие. Потому он и носит одежду, которую не покупают, а находят на свалках. У нас рядом с домом мусорный бак, так рядом люди оставляют брюки, пиджаки и обувь намного лучше, чем предпочитал Перельман.

- Прохожие его узнавали?

- Так я вам скажу — ноль реакции. В магазине его только кассирша узнавала. Когда Григорий шел по улице, ни один человек не оборачивался и не говорил: «Смотри, Перельман идет». Как в стихах Маяковского: «И не повернув головы кочан». Возможно, кто-то принимал его за бомжа, и не понимал, что этот человек - величина для мировой науки.

- О чем вы с ним разговаривали при встрече?

- Мы учились в одной школе, поэтому обсуждали наших учителей, вспоминали прошлое. О личной жизни я не спрашивал, считал, что это некорректно.

- Когда последний раз видели математика?

- Несколько месяцев точно. Хотя я продолжаю ходить в эти самые магазины. А Перельман пропал. Не могу представить, что могло случиться.

- Может, он уехал из страны, его ведь давно приглашали.

- Меня посещали такие мысли. Но чтобы уехать из страны, его надо было привести в порядок. В таком виде он бы вызвал много вопросов даже у пассажиров самолета. Что-то экстраординарное должно было произойти, чтобы он сменил имидж. Не представляю, кто бы смог убедить его помыться, привести себя в порядок и куда-то выехать. Он же все время один. За последние годы ни разу не видел никого рядом с ним. Наверное, только близкие родственники могли бы повлиять на Григория. Слышал, его сестра живет в Швеции. Возможно, ей бы удалось увезти брата. Я порадовался бы за Перельмана, если бы он уехал.

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