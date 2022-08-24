Украинцы: «Хаймарсы» уже нацелены на картофельный бункер 4 24.08.2022, 10:04

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Играть в реалполитик больше никто не будет.

В последнее время на военных объектах Беларуси развернулась необычная активность. Эксперты утверждают, что россияне готовят новую наступательную операцию на территорию Украины.

Сайт Charter97.org посмотрел, какие комментарии под видео на YouTube оставляют украинские пользователи на тему увеличения активности на военных объектах в Беларуси:

«Отпраздновать надо массированными «салютами» по противнику, а не ждать от него подарков».

«Нельзя допустить ввода со стороны Беларуси этих бандформирований! Надо нанести упредительный удар, а не ждать, пока они нас начнут бомбить».

«Лукашенко должен ощутить всю мощь украинской армии и понять наконец, что значит предавать свой народ и своих хороших соседей».

«Украинские военные не стреляют по территории Беларуси не потому, что жалеют белорусов или что-то иное, рассуждая о гуманизме или добрососедстве, а потому, что не настало время «Ч». Как только оно настанет, а это, безусловно, произойдет, то мало не покажется».

«Как показывает практика, пока зубы не покажешь и не дашь отпор, обидчик не успокоится»

«Если из Беларуси уничтожаются города в Украине, тогда украинцы имеют полное право уничтожить эти склады, аэродромы и полигоны».

«Сразу напрашивается вопрос: почему не разрываются дипотношения с Беларусью? В чем проблема, чтобы не наносить ответный удар? Ведь оттуда обстреливают и убивают наших людей!»

«Пора уже угомонить аппетиты Лукашенко. Через северные границы к нам шли танки, бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня, другая техника и живая сила противника. Сейчас в Беларусь стягивается военная техника для обстрелов Украины самолетами и ракетами. Ежедневно приграничные населенные пункты обстреливаются из минометов и стрелкового оружия. Расцениваю отсутствие ответных ударов не политическим соображением, а головотяпством нашей власти».

«Время разговоров прошло! В мирные формы протеста могут верить только глупцы. Только решительные действия против лукашистов могут вернуть страну белорусам! Так что, партизаны, все в ваших руках!»

«Странно, что украинское руководство так и не поняло основополагающую вещь — демократическая Беларусь куда лучший сосед, чем ошалевший диктатор. И если в главные национальные интересы входит понятие «безопасность страны», то политику в отношении человека, который пропустил танки (мы же помним о Буче, да?) и допускает обстрелы Украины, несомненно надо менять. Не только ради поддержки демсил Беларуси, а больше для безопасности собственной страны. Вот это должно стать приоритетом. И тогда никаких страшилок не будем слушать накануне Дня независимости».

«По военным объектам в Беларуси нужно бить не жалеючи. Те, кто прислуживает Лукашенко и его московским хозяевам, — уже не белорусы».

«Агрофюрер загнан в угол. С одной стороны его хозяин из Кремля гонит его на войну, чтобы отрабатывать деньги, которые лукавая содержанка получала годами. А с другой стороны, Лукашенко понимает, что это будет его конец. Ведь его последняя слабая опора это «нет войны, как в Украине». И эта опора рухнет, когда Украина на вторжение лукашистов ответит ракетами по белорусской территории. И будет иметь полное право на это!»

«А превентивный удар Лукашенко не хочет получить? Думаю, что «Хаймарсы» дотянут до резиденции усатого. Играть в реалполитик уже никто не будет».

«Как только я слышу о политических смыслах, то понимаю, что здравый смысл напрочь исчез. Нас обстреливают ракетами, самолеты поднимаются для бомбардировки наших домов с территории Беларуси, а мы не можем ударить, потому что нас обвинят? В чем?»

«Думаю, что белорусам пора задуматься о своей защите от московитов. Авантюры двух престарелых диктаторов ни к чему хорошему не приведут».

«Белорусским партизанам есть что взрывать. Сколько нужно «хлопков», чтобы уничтожить Барановичский авиазавод?»

«Нельзя ждать, когда полетят новые ракеты. Зябровка — не Беларусь, а русская военная база».

«Как только начнется наступление со стороны Беларуси, первые нанесем удар по местам скопления российской техники. Соседи — не соседи, больше смотреть на это не будем!»

«Древнейший принцип справедливости — око за око. Все то, что делают с украинцами Путин и Лукашенко, украинцы при первой же возможности должны делать с их прихвостнями. Украина обязана взять на вооружение этот принцип! Это вопрос выживания».

«Я так понимаю, что если белорусские войска пересекут украинскую границу и вторгнутся на территорию Украины, то у ВСУ будут полностью развязаны руки. И тогда уже Украина нанесет ответные удары по военным объектам на территории Беларуси. Для ВСУ законных целей там достаточно. Это было бы очень адекватно и справедливо с нашей стороны».

«Думаю, что нужно прямо сейчас выбрать цели для «Хаймарсов» на территории Беларуси и сразу же нанести ответный удар, если будет еще хоть один ракетный обстрел с той стороны».

«Украине необходимо в первый же день вторжения с Беларуси провести ряд диверсионных акций против так называемых властей. В связке с белорусскими партизанами и с помощью обращения к народу Беларуси надо поднять народ против картофельного фюрера».

«Пора уже ударить по картофельному бункеру. Думаю, «Хаймарсы» уже на него нацелены. По комендатурам гэбни и минским казармам вертухаев. Это быстрее развяжет руки белорусским партизанам».

«Белорусским военным надо разворачивать штыки на Минск и Москву и с помощью Украины освобождать свою землю».

«Если к нам сунутся, то потеряют: военные аэродромы, склады, воинские части, технику и живую силу. После разбития войск Лукашенко фронт перейдет ближе к Москве. Крымские «хлопки» тому доказательство».

«У России нет ресурсов для обычной военной операции. К тому же она разобрала ресурсы Беларуси по боеприпасам. Единственное, что может обеспечить хоть какой-то успех русских, — применение ядерного оружия. Но это развязывает руки НАТО. В этом случае группировка, которая пойдет на Украину из Беларуси, получит удар в тыл. Это наступление, скорее всего, очень быстро прекратится», — пишут украинцы.

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