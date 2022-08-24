Эрдоган: Крым должен вернуться Украине 24.08.2022, 10:10

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Это требование международного права.

Турция продолжает считать незаконной аннексию Крыма Россией и поддерживает территориальную целостность Украины. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая на саммите Крымской платформы во вторник по видеосвязи, передает его пресс-служба.

Эрдоган подчеркнул, что Турция занимает принципиальную правовую и моральную позицию по вопросу принадлежности Крыма с 2014 года и считает незаконной и нелегитимной его аннексию Россией.

«Возвращение Крыма Украине, неотъемлемой частью которой он является, по сути является требованием международного права. Защита территориальной целостности, суверенитета и политического единства Украины имеет решающее значение не только для региональной, но и для глобальной безопасности и стабильности», — заявил президент Турции.

Он добавил, что Анкара внимательно следит за событиями в Крыму, и одним из приоритетов для нее является обеспечение безопасности и благополучия крымских татар. Они пережили множество трагедий и имеют полное право мирно жить на землях своих предков, сказал Эрдоган. Он призвал к освобождению первого зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелала и его соратников, которые были арестованы после прошлой Крымской платформы и уже год находятся в российской тюрьме.

Говоря о текущей войне, президент Турции заявил, что выступает за «справедливый мир, в основе которого лежат территориальная целостность и суверенитет Украины». Анкара прилагает много дипломатических усилий, напомнил Эрдоган, и достигла успеха в переговорах с Россией в вопросе вывоза украинского зерна. Турция будет продолжать посреднические усилия и шаги по приближению мира в Украине, подчеркнул он.

«В данной связи вновь заявляю о поддержке территориальной целостности Украины, включая Крым, надеюсь на скорое восстановление мира в нашем регионе», — сказал турецкий президент.

Всего на втором саммите Крымской платформы, прошедшем 23 августа, присутствовали сорок мировых лидеров, некоторые из них для этого приехали в Киев, как президент Польши Анджей Дуда.

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