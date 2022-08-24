Гимнасток из Беларуси не допустили к участию в турнире Gracia Cup 1 24.08.2022, 10:09

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Фото: Сергей Шелега

Соревнования пройдут в Будапеште с 28 по 29 августа.

К участию в турнире Gracia Cup по художественной гимнастике организаторы не допустили белорусских и российских спортсменок. Это было сделано по требованию Федерации гимнастики Венгрии, передает ТАСС. Соревнования пройдут в Будапеште с 28 по 29 августа.

«Мы изначально знали, что российским и белорусским гимнасткам запрещено сейчас выступать на турнире под эгидой FIG (Международной федерации гимнастики), поэтому мы их пригласили к себе на обычный клубный международный турнир. Но потом нам из нашей федерации гимнастики пришло письмо о том, что сборные России и Беларуси не могут сейчас выступать ни в каких соревнованиях», — говорят в оргкомитете турнира.

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