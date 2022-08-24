Антон Геращенко: Украинцы не забудут, что делал усатый колхозник 4 24.08.2022, 10:18

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Антон Геращенко

Фото: nv.ua

Ничто не мешает сделать из полка Калиновского серьезную силу для освобождения Беларуси.

Соучастник агрессии Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости и цинично пожелал им «мирного неба». Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко так прокомментировал эту новость в Telegram:

— Усатый диктатор, видимо чувствует, что Победа Украины близко. Но украинцы не забудут, что этот колхозник делал. И после донатов для ВСУ, ничто не мешает сделать из полка Калиновского серьезную силу для освобождения Беларуси!

Напомним, что с начала вторжения России в Украину с территории Беларуси было совершено 1211 самолетовылетов и выпущена 61 ракета «Искандер».

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