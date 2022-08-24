Украинские партизаны одним выстрелом уничтожили 10 сержантов российской армии 4 24.08.2022, 10:17

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Бойцы таким образом поздравили украинцев с Днем Независимости.

В сети появилось видео ликвидации десяти сержантов и одного офицера российско-оккупационных войск прямо во время построения.

Об уничтожении врага сообщили и опубликовали видео в телеграм-канале украинских добровольцев «Третья Сила».

«Прямо сейчас, в 182-й день 9-ти летней войны, которая тянется веками, выбаривается наша независимость. Выбаривается благодаря мужественным воинам, которые дают достойный отпор русским фашистам. ВСУ сдерживают настоящих убийц, насильников и мародеров, которые не знают, что такое честь. Наш враг не заслуживает жалости», - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские воины продолжат уничтожать врага точечно и без сожаления, где бы он ни был.

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