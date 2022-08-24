Водители в Гродно стали покупать «туркменистанские» права у незнакомцев 1 24.08.2022, 10:21

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ГАИ сомневаются в их подлинности.

Историями о недавних случаях выявления «липовых» водительских прав поделились в ГКСЭ по Гродненской области, пишет av.by.

Так, в областном центре сотрудники ГАИ остановили Volkswagen, за рулем которого находился 23-летний мужчина. Водитель предъявил документы, в их числе — удостоверение на право управления транспортным средством, выданное в Республике Туркменистан. Инспекторы усомнились в его подлинности.

Аналогичная ситуация произошла спустя две недели: подозрение вызвало еще одно в/у, выданное в Республике Туркменистан.

Правоохранители изъяли водительские удостоверения и направили в Гродненский межрайонный отдел ГКСЭ. Экспертиза показала, что бланк документа в обоих случаях изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Все изображения лицевой и оборотной сторон бланка выполнены способом цветной струйной печати. Элементы защиты имитированы.

Как пояснили мужчины правоохранителям, водительские удостоверения они приобрели у незнакомых лиц.

По данным фактам Гродненским МОСК возбуждено уголовное дело.

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