Водители в Гродно стали покупать «туркменистанские» права у незнакомцев

Водители в Гродно стали покупать «туркменистанские» права у незнакомцев1
- 24.08.2022, 10:21
- 1,820
ГАИ сомневаются в их подлинности.
Историями о недавних случаях выявления «липовых» водительских прав поделились в ГКСЭ по Гродненской области, пишет av.by.
Так, в областном центре сотрудники ГАИ остановили Volkswagen, за рулем которого находился 23-летний мужчина. Водитель предъявил документы, в их числе — удостоверение на право управления транспортным средством, выданное в Республике Туркменистан. Инспекторы усомнились в его подлинности.
Аналогичная ситуация произошла спустя две недели: подозрение вызвало еще одно в/у, выданное в Республике Туркменистан.
Правоохранители изъяли водительские удостоверения и направили в Гродненский межрайонный отдел ГКСЭ. Экспертиза показала, что бланк документа в обоих случаях изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Все изображения лицевой и оборотной сторон бланка выполнены способом цветной струйной печати. Элементы защиты имитированы.
Как пояснили мужчины правоохранителям, водительские удостоверения они приобрели у незнакомых лиц.
По данным фактам Гродненским МОСК возбуждено уголовное дело.