Британская разведка: В руководстве РФ еще в апреле поняли, что им не удастся захватить Украину 24.08.2022, 10:25

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Российская армия значительно деградировала, боевой дух во многих частях низкий.

Шесть месяцев назад Россия развязала войну в Украине с целью свергнуть правительство и оккупировать большую часть страны. Однако к апрелю российские лидеры поняли, что это им не удастся сделать и вернулись к более скромным целям.

Об этом говорится в обзоре британской разведки на 182 день войны в Украине.

— Сегодня исполняется 31 год независимости Украины. С 2014 года президент Путин стремился использовать сочетание силы и принудительной дипломатии для увеличения и укрепления влияния России на Украину и вмешательства в ее суверенные дела, — отмечается в нем.

Однако российские власти достаточно быстро поняли, что свергнуть украинское правительство и захватить большую часть территории у них не получится. Потому вынуждены были вернуться к более скромным целям — на востоке и юге Украины.

Британские эксперты отмечают, что наступление на Донбассе продвигается минимально, Россия ожидает большой контратаки Украины. Ее армия значительно деградировала, боевой дух во многих частях низкий. В оперативном плане Россия испытывает нехватку боеприпасов, техники и персонала.

— Прошло шесть месяцев, и война России оказалась дорогостоящей и стратегически вредной, — подытоживают они.

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