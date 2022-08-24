«Уже поставила около 450 банок» 1 24.08.2022, 10:28

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Фото: pixabay.com

Что белорусы закатывают на зиму и выгодно ли это.

Август – жаркая пора. В том числе и у любительниц делать заготовки на зиму. Intex-press нашел жительниц Барановичей, которые вовсю консервируют «лето в банки», узнал, как давно они этим занимаются, много ли делают заготовок, и попросил поделиться фирменным рецептом.

«Рецепты по старинке записываю в книгу»

Татьяна Тивунчик, 43 года

– Делать закатки я начала лет 15 назад, когда стала жить отдельно.

На зиму я обычно заготавливаю огурчики, помидоры, различные салаты и ассорти. Компоты и варенья в моей семье не сильно любят, поэтому ягоды и фрукты я замораживаю.

Зимой мне приятно достать вкусное лечо или открыть баночку хрустящих домашних огурчиков, угостить ими семью или гостей, которых я люблю принимать у себя дома.

Фото: instagram.com/life_tanusha

Рецепты я ищу в интернете и то, что действительно приживается в нашей семье, я по старинке записываю в свою книгу с рецептами.

В этом сезоне уже закончила с закатками огурцов, теперь помидоры, перец, капуста. Так что скучать долгими летними вечерами не приходится.

Дорого это в плане финансовых затрат или нет, я точно не отвечу. Все овощи у меня из родительского подворья. У мамы две теплицы с разными сортами помидоров, а также грядки с огурцами, морковью и луком. Я трачусь только на сахар, уксус, растительное масло и соль.

Мне кажется, что в любом случае свои закатки явно обойдутся дешевле, чем купленные зимой в магазине. Но самое главное – они будут сделаны по моему вкусу и вкусу моей семьи, и я не куплю в магазине «кота в мешке», где, например, может оказаться много соли или уксуса.

Тратить время на эту работу мне не жалко. Этот процесс доставляет мне удовольствие и приносит дополнительную разрядку после трудного рабочего дня. К тому же закатки не отнимают много времени – в среднем 2-3 часа в день. Зато как же приятно достать зимой к картошечке или буженинке сладкое ароматное лечо собственного производства! А домашняя шаурма или пицца с моим рецептом огурчиков под названием «Пикули» – это наивысший кулинарный кайф.

Поэтому всем рекомендую не жалеть свои силы и время, которые уйдут на заготовки. Возьмите и попробуйте. Поверьте, цель оправдывает средства!

Фирменный рецепт от Татьяны: пикули из огурцов на зиму

Берем 1 кг огурцов, режем их на тонкие кружочки, добавляем 3 луковицы среднего размера, нарезанные полукольцами, засыпаем 3 ст. л. крупной соли без горки и перемешиваем. Оставляем на 3 часа под гнетом.

По истечении времени откидываем огурцы с луком на дуршлаг и слегка промываем.

Наливаем в кастрюлю 0,3 л яблочного 6% уксуса, добавляем в него 1,5 ст. сахара, щепотку черного перца горошком, 1 ч. л. куркумы и 2 ст. л. магазинной (готовой для еды) французской горчицы в зернах. Доводим до кипения.

Как закипело, закидываем в маринад огурцы с луком. Ждем, когда снова закипит, и спустя 2 минуты раскладываем в стерилизованные банки и закрываем стерилизованными крышками.

Выходит примерно 4 банки по 0,3 литра. Огурчики получаются с таким вкусом, как в бургере из Макдональдса. Их также можно использовать для приготовления бутербродов.

«В юности никогда бы не подумала, что буду этим заниматься»

Анна, 34 года:

– Я росла в семье, где ежегодно делали закатки. Поэтому повзрослев и обретя уже свою семью, я тоже решила попробовать. Хотя, если честно, в юности никогда бы не подумала, что буду этим заниматься.

Фото: личный архив Анны

Заготовки на зиму я делаю уже около четырех лет. В помощь мне идут рецепты от бабушки, мамы и из интернета. Со временем мы поняли, что нам больше всего нравится, и из года в год повторяем одни и те же рецепты. Моя семья очень полюбила суповые заготовки, а также маринованные перчики.

Безусловно, сначала у меня не совсем все получалось: то банку плохо закрою, то пересолю, то еще что-то. Да и сейчас тоже не все проходит гладко, но я стараюсь учиться на своих ошибках. Даже завела свой блокнот с рецептами, где есть мои маленькие секретики!

В погребке на нашей даче в Барановичском районе мы в этом сезоне уже заготовили примерно 20 литровых банок с помидорами, 10 – с огурцами и около 15 поллитровых баночек с баклажанами. Также ранней весной мы закатали березовый сок, который тоже стоит и ждет зимы.

Консервированием занимаюсь сугубо в выходные дни. Времени на них уходит немало. Все зависит от того, сколько овощей подготовлено для закаток. Бывает, что справляюсь за 4-5 часов, а бывает все выходные трачу. Благо всегда помогает муж, за что я ему очень благодарна.

Расходы на закатки зависят от сезона и от того, где ты закупаешь для этого продукты. На оптовом рынке в Минске, например, овощи, крышки на банки и специи стоят в разы дешевле, чем в магазинах.

В магазинах консервированную продукцию я не покупаю – не в каждой баночке есть тот вкус, который придется по душе. А в своих закатках я уверена: точно знаешь, что откроешь, скушаешь и не выбросишь в мусорку.

Это занятие для меня своего рода медитация. А еще мне приятно знать, что наступит зима, я открою приготовленную своими руками баночку вкусностей и буду наслаждаться.

Также я люблю угощать своими заготовками друзей, которые насмотрятся на нас с мужем и тоже начинают ставить закатки.

Фирменный рецепт от Анны: маринованный перец

Потребуется 3 кг перца, 1,5 л воды, 1 ст. масла растительного, 2 ст. л. соли (без горки), 1 ст. л. сахара (без горки), 180 мл уксуса 9% (добавляем, когда закипит маринад).

Перец очищаем от плодоножки и семян, режем вдоль на 3-4 части. Чеснок очищаем и измельчаем в блендере (или ножом).

Готовим маринад. В воду добавляем соль, сахар и масло, доводим до кипения, после добавляем измельченный чеснок и вливаем уксус. Как только маринад начинает кипеть, уменьшаем огонь и частями опускаем перец. Он должен находиться в маринаде, пока не станет мягким. После раскладываем перец по стерилизованным банкам, закатываем (или закручиваем крышки) и оставляем под теплым покрывалом до полного остывания. После того, как банки остыли, можно опустить их в погреб либо поставить в какое-то прохладное место.

«Есть огород, который приносит урожай, и все это нужно перерабатывать»

Наталья, 30 лет:

– Консервировать я начала, когда вышла замуж – около 10 лет назад. Но как делаются закатки, я видела в детстве – заготовками занимались мама и бабушка.

Когда съехала от родителей, решила тоже попробовать. Подсмотрела какие-то рецепты у мамы и подруг, какие-то нашла в интернете. А так как у нас есть своя дача, где выращиваются различные овощи и фрукты, покупать что-либо почти не приходится.

На зиму я закатываю зеленый горошек, огурцы и помидоры. Но самый ходовой товар в нашей семье – компоты и соки, потому что их очень любят двое моих сыновей, 3 и 7 лет.

В целом, практически все закатки у меня получаются. Единственное, всегда возникают проблемы с консервированным горошком. Мало того, что его сложно перебирать, так он еще хуже других стоит – легко взрывается или вздувается. Закатаешь 5-6 банок, и одна из них 100% взлетит.

Не то, чтобы я против магазинного горошка… Просто на даче растет свой горох – не выбрасывать же его. Правда, если бы его у нас не было, то целенаправленно на рынок за ним я точно не ходила бы и не консервировала.

Мы уже поставили примерно 70 банок компота из красной и черной смородины, вишни. С прошлого года я начала ставить по рекомендации подруги компот с клубникой и мятой. Очень понравился, получается, как мохито. Ждем еще перец и горох. Все остальное с огорода, что не закатывается, будем замораживать.

Помидоры в основном закатывает свекровь, мама – огурцы. Затем все закатки мы собираем в большом погребе, куда каждый из нас может в любой момент приехать и что-то взять домой.

Покупать консервацию в магазине я не люблю. Один раз купишь – все хорошо и вкусно, а в другой – то слишком соленое, то кислое. А ко своим закаткам привыкаешь, потому что делаешь их по своим рецептам.

Конечно, если бы не было своего огорода, то я бы не шла на рынок специально покупать 33 ведра огурцов, чтобы затем «воевать» с ними ночью. Просто есть огород, который приносит урожай, и все это нужно перерабатывать, чтобы не пропадало.

Закатками я занимаюсь только по выходным. В целом, это не трудозатратный процесс. Правда, с компотами из красной и черной смородины пришлось в этом году помучиться, так как на участке решили созреть одновременно 15 кустов этой ягоды. Два выходных с 9 утра до полуночи были заняты приготовлением этого компота.

Подсчитать, сколько денег тратится на закатки достаточно трудно. Но я уверена, что закатывать самому все равно выгоднее, чем покупать в магазинах.

Иногда думаю, что, если бы у меня не было семьи и детей, я бы, наверное, ими не занималась. А потом вспоминаю, как приятно, зимой заходить в погреб, а там такая красота стоит – на любой вкус и цвет! И самое главное, что мой труд не остается незамеченным.

Фирменный рецепт от Натальи: консервированный горошек

На одну 0,5 л банку понадобится: 1 ст. воды, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли, 1 ст. л. уксуса, 4-5 шт. перца горошком.

Очистить горох от створок, оставить одни зернышки. Промыть их и откинуть на сито, чтобы стекла вода.

Бланшировать (кипятить) горох 10 минут в большом количестве воды.

Вскипятить воду для маринада. Всыпать сахар и соль. Размешать несколько раз. Когда маринад закипит, снять с огня.

В банку сначала влить 1 ст. л. уксуса и сложить в нее горошек до верха. Залить горошек горячим маринадом. Закатать банки крышками, перевернуть вверх дном и «утеплить». Хранить в прохладном месте.

«Могу делать закатки едва ли не с закрытыми глазами»

Ирина Лицкевич, 54 года:

– Заготовками на зиму я занимаюсь с детства. Помню, как в 4 классе приезжала к бабушке на каникулы, и она обучала меня правильно и вкусно делать закатки. Со временем я изобрела рецепты по своему вкусу и вкусу своей семьи.

У меня 15 соток земли и огромнейший сад с огородом. Поэтому чего только у меня нет! Последние несколько десятков лет я закатываю помидоры, огурцы, «борщи» трех наименований, рассольник, кабачки и алычу, ставлю компоты, делаю варенье из малины, черной смородины, крыжовника.

Поначалу не все давалось легко: и банки разбивались, и пальцы ранились так, что три недели заживали. Потом набираешься опыта и все получается. Сейчас я могу делать закатки едва ли не с закрытыми глазами.

За время консервирования я параллельно еще много чего успеваю сделать. Например, приготовить покушать что-то себе и мужу, огород прополоть, прибраться дома. Времени свободного у меня много – я полтора года как не работаю, но еще не на пенсии. Муж решил, чтобы я занималась домашними делами и хозяйством.

В этом сезоне я уже поставила около 450 банок огурцов, помидоров, различного варенья, компотов. И это еще мало! В 2020 году было около 680 банок с закатками.

В магазине для своих заготовок я покупаю только перец горошком, лавровый лист и сахар. Все остальное – с огорода. Даже уксус делаем по осени из яблок, чтобы к лету он был готов.

В общем, ставить закатки мне настолько нравится, что вам не рассказать! А как приятно ими кого-то угощать. Столько восторженных отзывов получаешь. Только ради этого, можно сказать, все мои старания и труды.

Фирменный рецепт от Ирины: консервированные помидоры

Помидоры помыть и проткнуть каждому попку спичкой, чтобы кожица в банке не лопалась.

На дно стерилизованной трехлитровой банки кладем 1 лавровый лист, 1 душистый перец, 1 гвоздичку, 20 штук черного перца горошком. Затем укладываем в банку помидоры.

Заливаем банку первый раз 1,5 л вскипяченной воды, оставляем на 10-15 минут и сливаем. Снова заливаем кипятком, оставляем на 10-15 минут и сливаем воду в кастрюлю, куда добавляем 1 граненый стакан сахара, 1 ст. л. соли и 50 г укуса. Когда все растворится и маринад будет готов, заливаем его в банку и закатываем. Банку переворачиваем горлышком вниз, укутываем полотенцем.

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