Обезьяна из зоопарка в Калифорнии украла телефон и позвонила 911 24.08.2022, 10:30

Подобное поведение характерно для некоторых видов приматов.

Калифорнийские полицейские получили странный звонок 13 августа. Звонивший молчал в трубку, а позже – связь оборвалась, пишет Techinsider.

Офицеры решили выяснить источник звонка и обнаружили, что он был сделан из зоопарка. Однако смотрители заявили, что не звонили в службу экстренной помощи, но рассказали, что 10-месячная обезьяна-капуцин недавно украла мобильный телефон.

Как сообщается, кража телефона произошла, когда работник зоопарка проезжал по территории на гольф-каре. Молодой капуцин подбежал к машине и выхватил устройство из рук смотрителя.

Обезьяна удивленно рассматривала телефон, нажимала на кнопки, а после этого вернула его владельцу. Смотритель просто положил телефон в карман и пошел дальше по своим делам.

Подобное поведение, схожее с детским «а какие игры у тебя есть на телефоне?», характерно для некоторых видов обезьян. Оно также указывает на интеллектуальное развитие этих животных даже в юном возрасте. Интересно, что оно не ограничивается простым воровством предметов.

Ранее ученые проследили за макаками-крабоедами, обитающими на Бали. Эти животные воруют предметы у людей и меняют их на пищу. Исследование показало, что макаки даже способны определять, какие предметы больше всего ценят их жертвы, и использовать эту информацию для получения большей прибыли.

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