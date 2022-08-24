«Командный пункт полностью разгромили» 24.08.2022, 10:37

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Оккупант рассказал об уничтожении управления бригады РФ во время удара по Антоновскому мосту.

Двое российских оккупантов обсудили удары по Антоновскому мосту в Херсонской области Украины, а также огромные потери, которые командование скрывает от россиян.

Об этом говорится в перехвате Главного управления разведки МОУ.

Один из оккупантов рассказывает, что удары по Антоновском мосту усложнили логистику россиян. Теперь этот мост используют только для эвакуации раненых захватчиков. Тяжелую технику не перевозят из-за повреждений.

Другой оккупант спрашивает, не рассказывали ли ему захватчики об уничтожении командного пункта 56 бригады.

«Их управление 56 бригады - там всем п…ц. Там ракета прилетела, всех замполитов, зам по тылу, всех, кто сидел в управлении... Командный пункт был, их всех полностью разъ…ли», - делится оккупант.

В то же время его собеседника больше беспокоят проблемы с денежным обеспечением в армии РФ.

«По деньгам получается так: если жив остался, то начались проблемы, понимаешь? Я же шел только ради денег. А их не дали! Только натерпелся и зря, понимаешь? Тогда надо самоликвидироваться», - заявил оккупант.

Напомним, что в начале августа украинские военные несколько раз ударили по Антоновском мосту и заявили о результате попадания.

У российских оккупантов на Херсонщине из-за успешных ударов ВСУ началась паника. Сообщалось, что в связи с этим в Херсоне наблюдается массовый вывоз семей российских захватчиков.

Впоследствии руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила очередной удар по Антоновскому мосту и отметила, что ВСУ постоянно напоминают оккупантам о дистанционном присутствии.

ВСУ ударом по Антоновскому мосту в Херсоне попали в российскую колонну с боеприпасами, очевидцы слышали громкие взрывы.

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