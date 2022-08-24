«На разные кружки и спортивные секции уходит порядка 600 рублей» 1 24.08.2022, 11:01

Белорусы рассказали, как готовят детей к выбору профессии.

20 и 21 августа Ботанический сад принял семейный фестиваль «Букидс. Профессии». Участники получили возможность попробовать себя в одной из 70 профессий, получить запись в «трудовую книжку» и первую «зарплату», а еще сразу же ее потратить. Какие профессии больше всего заинтересовали юных белорусов и сколько они смогли заработать на фестивале – в репортаже myfin.by.

Кружка за миллион «спортивных долларов»

На входе в Ботанический сад каждый участник фестиваля мог получить «трудовую книжку», где после выполнения задания на каждой локации ставилась отметка. За проделанную работу выдавались «букидсы» – местная валюта мероприятия.

Дети могли попробовать себя в роли кондитера, инкассатора, водителя мусоровоза, робототехника.

Практически сразу мы встретили девочку Аню, которая только пришла на праздник с родителями, но у нее уже есть чем с нами поделиться.

– Я заработала миллион денег! – весело выкрикивает девочка. Сумма нас впечатлила, особенно учитывая юный возраст Ани – почти 4 года.

– Наша дочка занимается гимнастикой. За каждое занятие детям дают специальные «спортивные доллары», на которые можно что-то купить в студии, где мы занимаемся, – поясняет вдогонку мама девочки.

– Я купила на свои доллары кружку, – вклинивается в разговор Анюта.

– Ребенок может в любое время потратить свой «заработок». Чем раньше он решит это сделать, тем менее значимую покупку он сможет совершить, – продолжает мама Ани. – Если регулярно занимаешься и откладываешь свою «зарплату», сможешь через какое-то время купить что-то интересное.

– Теперь моя дочка понимает, что может сразу приобрести какую-то «безделушку», а может подождать и купить что-то более существенное.Такой подход стимулирует детей не пропускать занятия и учит осознанно распоряжаться деньгами, пусть и «спортивными долларами».

«Заработок меня не интересует»

У локации с профессией «Химик-технолог» долго стоит 16-летний Иван. Интересуемся, что именно здесь привлекло его внимание.

–Люблю химию и математику. Думаю, и профессия тоже будет связана с этими науками. Выбирал исходя из интересов. Заработок меня не интересует. Летом стараюсь подзаработать. Сейчас работаю в швейном цеху «Светочи», поэтому свои карманные расходы обеспечиваю себе сам.

Серьезный парень с серьезными планами. Не против ли бабушка Ивана, Инна, что ее внук хочет стать химиком-технологом?

–Если честно, то в какой-то степени это я его направила на эту стезю. Потому что за химией будущее. Ваня никогда не будет без работы: это и пищевая химия, и медицинская, легкая промышленность, – перечисляет бабушка.

«Тратим на кружки и спортивные секции порядка 600 рублей»

Татьяна пришла на фестиваль с тремя дочками. Двое из них – двойняшки.

–Мы здесь просто отдыхаем. Определяться с профессиями им еще рановато. Любим еще в парках гулять, раз в месяц примерно выбираемся. На развлечения денег уходит немало. У дочек разные интересы, и за это приходится платить. (смеется)

Девочки ходят в кружки и секции по спортивным и бальным танцам. Также одна дочка Татьяны занимается спортивными прыжками в воду. И еще все трое ходят на занятия по английскому. Даже без предварительных подсчетов в уме набегает приличная сумма за все активности. Спрашиваем Татьяну, сколько денег из семейного бюджета они «съедают»:

–На внешкольные занятия, секции и кружки для дочек уходит порядка 600 рублей. Приличная сумма для нашего бюджета,– признается Татьяна.

Дальше встречаем девочку Лизу. Она приехала в Минск с бабушкой погостить у крестной. На фестивале девочка прошла более 10 локаций, «заработала» 130 букидсов и потратила все до одного.

– Я купила на них аппликацию со стразами и наклейки. Больше всего понравилась профессия стоматолога. Теперь хочу им быть.

Надеемся, что Лиза действительно нашла свое призвание и не изменит выбор профессии до поступления в вуз. Вера, бабушка Лизы, тоже поделилась с нами своим впечатлением от фестиваля.

–И мне, и внучке здесь очень понравилось. Вот только поездка на 2 дня вышла мне в копеечку. Рублей 100, наверно, потратила на все «хотелки» внучки. Ну, а на что еще тратить пенсию, как не на внуков?– со смехом рассказывает Вера.

Кроме точек, где можно было попробовать себя в определенной профессии, для участников фестиваля организовали театральную программу, вечерний концерт, творческие мастер-классы от «Горошек маркет», устроили кинотеатр под открытым небом, спортивный городок и многое другое.

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