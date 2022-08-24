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В Одессе со знака городам-побратимам снимут указатели белорусских городов

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  • 24.08.2022, 11:08
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В Одессе со знака городам-побратимам снимут указатели белорусских городов

На знаке указаны белорусские города Минск и Брест.

Указатели с названиями белорусских городов снимут с памятного знака городам-побратимам и партнерам возле мэрии Одессы, пишет dumskaya.net. На знаке указаны белорусские города Минск и Брест.

Соответствующий проект решения будет рассматриваться на ближайшем заседании горисполкома. Документ разработан на основании письма Министерства развития громад и территорий Украины. В нем говорится о прекращении всяких связей с административно-территориальными единицами Беларуси в связи с тем, что официальный Минск поддержал российскую агрессию против Украины.

Кстати, весной на этом знаке демонтировали указатели российских городов — Волгограда, Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Таганрога.

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