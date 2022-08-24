«Это мое личное место для парковки» 8 24.08.2022, 11:16

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архивное фото

Что делать белорусским водителям, когда машину на стоянке подпирают.

Читатель abw.by обратился в редакцию и прислал фото, как паркуется во дворе один из жителей. При этом пространство для стоянки во дворе есть, просто в других местах. Соседи не раз взывали к совести автовладельца, но он всегда утверждал, что это его личное место для парковки, а раз оно занято другой машиной, значит, так ставить свой автомобиль он будет и впредь. Как бороться с такими водителями?

Мое или общее?

Фраза «все кругом колхозное, все кругом мое», которая упоминалась в одном известном советском кинофильме, в современных реалиях не работает и чревата последствиями. Это в первую очередь касается тех, кто застолбил за собой парковочные места во дворах без всяких на то прав.

Подпирать чужой автомобиль, чтобы «научить» автовладельца не ставить свою машину на конкретное стояночное место, – это откровенное нарушение Правил дорожного движения.

Как следует из п.139 ПДД, транспортные средства разрешается ставить на стоянку с соблюдением требований дорожных знаков и горизонтальной дорожной разметки, а при их отсутствии – при условии рационального использования места стоянки, не создавая препятствия для доступа к находящимся на ней другим транспортным средствам и их последующего движения. Это как раз то, что напрямую относится к нашей ситуации.

Водитель Mercedes из сегодняшней истории позволил себе грубо нарушить вышеуказанные Правила, чем откровенно препятствует движению других автомобилей. Что делать? Все просто: проучить автовладельца-нарушителя, но только по закону.

Статья 18.18. Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных Правил дорожного движения

1. Остановка или стоянка транспортного средства с нарушением Правил дорожного движения – влекут наложение штрафа в размере одной базовой величины.

Конечно, одна базовая (32 руб. на сегодня) особенно «упертых» может и не остановить, тем более что первый раз можно отделаться предупреждением. А вот принудительная эвакуация, которая в случае подобных нарушений предусмотрена постановлением Совмина №986, ст.10.13 ПИКоАП и п.147 ПДД, может заставить пересмотреть свои взгляды на жизнь.

Напомним, что решением столичных властей тарифы на принудительную эвакуацию в июне 2022 года значительно выросли. Вместо 63 рублей тариф увеличен до 80 рублей. Вырос в том числе и размер платы за хранение автомобиля на штрафстоянке. А это уже, согласитесь, гораздо «больнее», чем максимальный административный штраф в размере одной базовой величины.

Таким образом, учить хамов нужно законным «оружием» – вызовом экипажа ГАИ для привлечения нарушителя к ответственности. Если не дошло с первого раза, то комбинацию можно повторять до тех пор, пока перевоспитание не подействует.

Другие способы – другие наказания!

Любителям нарисовать что-либо, чтобы обозначить таким образом предполагаемую принадлежность участка для парковки конкретного транспортного средства, также стоит задуматься. За загрязнение дороги штраф составляет от 2 до 5 базовых (ст.18.29 КоАП).

Если эта мера не подействует и автовладелец продолжит наносить изображения там, где их быть не должно, то такие действия могут расценить и как хулиганство (ст.19.1 КоАП), за что штраф составляет уже от 2 до 30 базовых величин. Кроме того, предусмотрен административный арест или общественные работы, в рамках которых вполне могут заставить удалять плоды художественного "творчества".

Тем, кто решит включить «аварийку», подперев другую машину, следует напомнить, что в соответствии с п.144 ПДД включение водителем световой аварийной сигнализации при преднамеренной остановке и стоянке в местах, где они запрещены, не освобождает его от ответственности за нарушение п.143 ПДД «Остановка и стоянка транспортного средства запрещаются».

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