У Эрдогана назвали механизм деоккупации Крыма 4 24.08.2022, 11:15

4,954

Это может быть положено в основу любого соглашения между Украиной и РФ.

Незаконно захваченный полуостров Крым должен быть возвращен Украине. Этот механизм может быть положен в основу соглашения между украинской и российской сторонами.

Об этом сообщил в интервью CNN официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин.

«Аннексия Крыма Россией является незаконной, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любой сделки, которая будет заключена между РФ и Украиной)», - заявил он.

Стоит отметить, что вчера, выступая на саммите Крымской платформы, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что полуостров Крым должен быть возвращен Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».