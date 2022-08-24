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У Эрдогана назвали механизм деоккупации Крыма

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  • 24.08.2022, 11:15
  • 4,954
У Эрдогана назвали механизм деоккупации Крыма

Это может быть положено в основу любого соглашения между Украиной и РФ.

Незаконно захваченный полуостров Крым должен быть возвращен Украине. Этот механизм может быть положен в основу соглашения между украинской и российской сторонами.

Об этом сообщил в интервью CNN официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин.

«Аннексия Крыма Россией является незаконной, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любой сделки, которая будет заключена между РФ и Украиной)», - заявил он.

Стоит отметить, что вчера, выступая на саммите Крымской платформы, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что полуостров Крым должен быть возвращен Украине.

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