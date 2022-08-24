Ученые рассказали, почему детям не стоит пропускать домашний завтрак 1 24.08.2022, 11:25

Также исследователи представили список полезных продуктов.

Хотя общепринятого определения психосоциального здоровья сегодня не существует, в это понятие принято включать целый набор характеристик, среди которых — самооценка, настроение, просоциальное поведение, наличие аффективных расстройств. При этом аффективные расстройства (тревожность, депрессия, биполярное расстройство и другие) считаются ведущими причинами болезненных состояний и инвалидности среди детей и подростков по всему миру, ведь их основы закладываются именно в этом возрасте. А значит, раннее выявление причин и усугубляющих факторов подобных осложнений — первоочередная задача для своевременного лечения, пишет Naked science.

Международная группа исследователей из Испании и Великобритании решила узнать, как приверженность здоровому питанию, а именно — наличие, место и качество завтрака, влияет на развитие психосоциальных осложнений у детей в возрасте от четырех до 14 лет. Авторы использовали данные Национального исследования здоровья Испании за 2017 год, включающий опрос 3772 детей и их родителей (или опекунов). Подробные результаты изложены в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Nutrition.

В результате изучения данных опроса исследователи обнаружили, что завтрак вне дома почти так же вреден, как полное отсутствие приема пищи с утра. Под вредностью здесь понимается повышенный риск развития поведенческих психосоциальных проблем. Ученые связывают это с тем, что зачастую еда вне дома менее питательна и здорова, чем домашняя еда.

Тем не менее полностью исключать социальное и психологическое влияние завтрака именно в домашней обстановке (с семьей или без) пока рано. Авторы подчеркивают необходимость дальнейших исследований для понимания причинно-следственных связей, стоящих за их наблюдениями. Ведь, несмотря на большую выборку, лишь 118 детей систематически ели вне дома, а полностью пропускал завтрак только 41 респондент.

Результаты опроса также позволили определить, какой набор продуктов, потребляемых с утра, связан с наименьшей вероятностью возникновения поведенческих проблем. Так, точно стоит включить в утренний рацион кофе, молоко, чай, шоколад, какао, йогурт, хлеб, хлопья и выпечку. В то же время отказ от яиц, сыра и ветчины, наоборот, позволил снизить вероятность развития проблем с психосоциальным здоровьем.

«Наши результаты подтверждают необходимость пропаганды завтрака не только как части здорового образа жизни, но и того, что завтракать следует именно дома. Кроме того, для предотвращения проблем с психосоциальным здоровьем у детей в их завтрак стоит включить молочные продукты и/или хлопья, сводя к минимуму продукты животного происхождения с высоким содержанием насыщенных жиров и холестерина», — подытожил ведущий автор исследования доктор Хосе Франсиско Лопес-Хиль (José Francisco López-Gil), сотрудник университета Кастилия-Ла-Манча в Куэнке (Испания).

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